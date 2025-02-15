الهلال تعثر أمام الرياض وترك الفرصة للاتحاد

حمل محمد الدعيع، الحارس التاريخي لنادي الهلال، مسؤولية تراجع نتائج الزعيم في المباريات الأخيرة بالدوري السعودي، إلى المدرب البرتغالي جورج جيسوس، رافضًا مزاعم المدرب، حول تعثر الفريق "عمدًا" بسبب أخطاء التحكيم.

الهلال تعثر في مباراته الأخيرة أمام الرياض بالتعادل (1-1)، أمس الجمعة، ليصل إلى نقطته الـ48، محتلًا "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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هذا هو التعثر الخامس في مسيرة الهلال "حامل اللقب" خلال أول 20 جولة من دوري روشن، حيث خسر مرة أمام الخليج والقادسية، وتعادل 3 مرات أمام النصر وضمك وأخيرًا الرياض.