انتقد محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر، قرارات حكم مباراة الجزائر ضد نيجيريا، في دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب حاليًا.
"قرارات تُعصّب" .. محمد أبو تريكة ينتقد حكم لقاء الجزائر ونيجيريا لعدم احتساب ركلة جزاء لمحاربي الصحراء!
- AFP
الجزائر تودع كأس أمم إفريقيا من ربع النهائي
حجز منتخب نيجيريا بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه المستحق على منتخب الجزائر بهدفين دون مقابل، في مواجهة قوية أنهت مشوار محاربي الصحراء وأشعلت قمة منتظرة أمام المغرب.
ودخل المنتخب النيجيري المباراة بثقة واضحة، وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى عبر الضغط العالي والانتشار الجيد في وسط الملعب، حيث أولى المحاولات الخطيرة جاءت من كرة ثابتة أُرسلت داخل منطقة الجزاء، لكن رأسية سيمي أجايي مرت بجوار القائم دون تهديد حقيقي.
وتواصل الزحف النيجيري عبر الكرات العرضية، حيث كاد فيكتور أوسيمين أن يفتتح التسجيل بعدما قابل عرضية أديمولا لوكمان برأسية قوية، إلا أن الكرة مرت فوق العارضة بقليل.
وبعدها بدقائق، عاد نفس السيناريو حين وصلت كرة عرضية إلى فرانك أونييكا داخل المنطقة، لكن تدخل رامي بن سبعيني حال دون هز الشباك الجزائرية.
وشهدت المباراة لحظة حاسمة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تلقى كالفن باسي كرة طويلة داخل المنطقة وسددها بقوة، إلا أن بن سبعيني أنقذ مرماه من هدف محقق بإبعاد الكرة من على خط المرمى في واحدة من أبرز لقطات اللقاء.
وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب النيجيري في ترجمة أفضليته إلى هدف أول، بعد عرضية متقنة من برونو أونيمايتشي حولها فيكتور أوسيمين برأسه داخل الشباك، معلنًا تقدم النسور الخضر.
ولم تمضِ سوى دقائق حتى ضاعف المنتخب النيجيري النتيجة، مستغلًا خطأ فادحًا في تمركز الدفاع الجزائري، حيث مرر أوسيمين كرة بينية وضعت أكور آدامز في مواجهة المرمى، ليراوغ الحارس ويسكن الكرة بهدوء داخل الشباك.
بهذا الانتصار، يواصل منتخب نيجيريا رحلته بثبات في البطولة، ضاربًا موعدًا ناريًا مع منتخب المغرب في نصف النهائي، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والندية.
ماذا حدث؟
خلال الشوط الأول من المباراة، انطلق فراس شايبي جناح منتخب الجزائر من الجبهة اليمنى لفريقه، في محاولة لإرسال كرة عرضية لتشكيل الخطورة على مرمى نيجيريا.
وبعدما أرسل فراس الكرة العرضية ارتطمت في يد سيمي أجايي مدافع المنتخب الجزائري، الذي كان يقف بالتحديد على خط منطقة الجزاء، ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.
واعترض نجوم منتخب الجزائر على رفض احتساب ركلة جزاء، وطالبوا بالعودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، ولكن الحكم رفض هذا الأمر، واستكمل المباراة بشكل طبيعي.
وشكلت تلك اللقطة الكثير من الجدل، حيث انتظر جمهور الجزائر احتساب ركلة الجزاء أو العودة إلى تقنية الفيديو وهو الأمر الذي لم يحدث.
ماذا قال محمد أبو تريكة عن اللعبة؟
النجم المصري خلال تواجده في قناة "بي إن سبورتس" من أجل تحليل المباراة، علق على تلك اللقطة الجدلية، التي لم تلق إعجابه، بسبب تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء أو العودة لتقنية الفيديو.
وقال أبو تريكة: "الكرة لمست يد مدافع نيجيريا، فلماذا لم يذهب حكم المباراة إلى تقنية الفيديو للتأكد من أن قراره صحيح بعد احتسابها؟".
وأضاف: "الحالة الوحيدة التي قد لا تتدخل فيها تقنية الفيديو هي لمسة اليد خارج منطقة الجزاء، ولكن تلك اللقطة داخل المنطقة، كما أن يد المدافع قامت بتكبير حجم جسده".
وواصل: "يجب أن تُطبق تقنية الفيديو في مثل تلك الألعاب، وأيضًا تقنية خط المرمى في ألعاب أخرى، حتى تجد بطولاتنا جمهور يُتابعها، لأنني لا أحب انتقاد الاتحاد الإفريقي، ولكن ما يحدث يجعلنا ننتقده لأن القرارت تُعصب".
رفيق حليش ينتقد الحكم
من جانبه عبر رفيق حليش نجم منتخب الجزائر السابق، حكم المباراة بسبب عدم العودة لتقنية الفيديو، في لعبة فراس شايبي في الشوط الأول، في حين يهتم بكل كرة تخص منتخب نيجيريا.
وقال حليش: "أين تقنية الفيديو في هذه البطولة؟ هذه ركلة جزاء والحكم لا يعود إلى تلك التقنية، وعندما تكون الكرة على خط المرمى نعود إلى التقنية لمدة دقيقة ونصف للتأكد منها".
وتابع: "تلك الكرة للاعب في خط الـ18 واليد ليست في وضعها الطبيعي، الأمر واضح وضوح الشمس، على الأقل كان على حكم التماس أن يتدخل ويُنبه الحكم لتلك الكرة، ومن ثم العودة إلى تقنية الفيديو وهو ما لم يحدث، وهي ركلة جزاء صريحة وواضحة".