"في خدمة الكرة الأوروبية" .. أبو تريكة يُهاجم الاتحاد الإفريقي بعد قرار إقامة كأس الأمم كل 4 سنوات!

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن اعتماد تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا مرة واحدة كل أربع سنوات بدلًا من النظام المعمول به سابقًا، الذي يقضي بإقامتها كل عامين، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من نسخة عام 2028.

وبرر الاتحاد الإفريقي قراره بالسعي إلى رفع جودة البطولة وضمان استدامة التطوير الكروي داخل القارة السمراء، بحسب ما أكده موتسيبي في تصريحاته الرسمية.

وتُعد كأس أمم إفريقيا واحدة من أعرق البطولات القارية للمنتخبات، إذ انطلقت لأول مرة عام 1957، بينما استقر نظام إقامتها بشكل منتظم كل عامين منذ نسخة 1975 التي استضافتها السودان وتوجت بها مصر، قبل أن يشهد هذا التقليد التاريخي تغييرًا جذريًا للمرة الأولى.

وبموجب النظام الجديد، ستُقام البطولة القارية كل أربع سنوات، ما يعني أن النسخة التي تلي بطولة 2028 ستقام عام 2032، في نفس العام الذي تُنظم فيه دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول تداخل الروزنامة الدولية وتأثير ذلك على المنتخبات الإفريقية.