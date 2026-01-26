Goal.com
مباشر
Mohamed Abu Alshamat Julian Quinones QadsiahGetty
محمود خالد

عودة ورطة أوسيمين: القادسية يحسم مفاوضات الهلال مع محمد أبو الشامات!

الهلال يبحث عن حل لأزمة الظهير الأيمن..

قرر نادي القادسية، وضع كلمة النهاية، حول "أنباء" مفاوضات الهلال مع ظهيره الأيمن، محمد أبو الشامات، من أجل إقناعه بالانتقال إلى قلعة الزعيم، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

الهلال، وبطلب من المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يواصل مساعيه من أجل دعم مركز "الظهير الأيمن"، خاصة بعد رحيل البرتغالي جواو كانسيلو، مُعارًا إلى صفوف برشلونة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي ظل اعتماد إنزاجي على حمد اليامي، إلا أن الهلال بات بحاجة لتدعيم هذا المركز، ما دفعه للدخول في مفاوضات من أجل حسم صفقة محمد أبو الشامات من القادسية.

  • رسالة حاسمة من القادسية

    ونقل الإعلامي فيصل الجفن، رسالة من مصدر مسؤول بنادي القادسية، عبر برنامج "ملاعب"، على أثير العربية FM، والذي قال نصًا "زمن بيع لاعبينا انتهى".

    وأوضح المصدر أن محمد أبو الشامات، باقٍ في صفوف القادسية لحين نهاية عقده، في عام 2029، وقد يمتد لأكثر من ذلك، ويجب على الأندية ألا تفاوض لاعبي "فارس الشرقية" مجددًا، في رسالة موجهة للهلال ومختلف الأندية الأخرى.

    وكانت تقارير قد أشارت إلى وضع راضي العتيبي، الظهير الأيمن للاتفاق، كخيار بديل، حال فشل صفقة أبو الشامات، في ظل تحركات الهلال للإسراع بإتمام تلك الصفقة، قبل غلق الفترة الشتوية، بدوري روشن السعودي، الإثنين المُقبل.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-MONACO-GALATASARAYAFP

    رسالة تحذير من تكرار خطأ أوسيمين

    من جانبه، أفاد الإعلامي عماد الصائغ، بأن الهلال ارتكب نفس خطئه السابق مع الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جلطة سراي، في مفاوضاته مع محمد أبو الشامات.

    وأشار الصائغ إلى "طول" مدة مفاوضات الهلال، مع خيار أساسي، الأمر الذي يجعله مضطرًا للإسراع نحو حسم صفقة بديلة، حال فشل المفاوضات، بالتزامن مع قرب غلق فترة الانتقالات، في إشارة إلى تركيز الزعيم على أبو الشامات، رغم تحديد بدلاء.

  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الصويلحي: أوسيمين حرم إنزاجي من مهاجم القادسية

    وكان الإعلامي حمد الصويلحي، قد كشف عن مفاجأة في سبتمبر الماضي، بقوله إن تركيز الهلال على مفاوضاته مع فيكتور أوسيمين، تسبب في حرمانه من صفقة كان يفاوضها النادي العاصمي، في الفترة الصيفية.

    وأوضح الصويلحي أن الدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي، كان ضمن خيارات الهلال، إبان فترة تواجده مع نادي أتلانتا، إلا أن إنزاجي كان شديد الإصرار على ضم أوسيمين، دون تحديد ما إذا كان الهلال قد دخل في مفاوضات مع هدّاف الكالتشيو أم لا، في ظل انشغاله بالتفاوض مع النجم النيجيري الذي قرر البقاء مع جلطة سراي في النهاية، فيما انتقل ريتيجي إلى صفوف القادسية.

    ووفقًا لذلك، فإن الهلال لجأ في النهاية، إلى تدعيم هجومه، بضم الأوروجوياني داروين نونيز من صفوف ليفربول، في الصيف، وهو الصفقة التي لاقت الكثير من الجدل، بسبب المردود الهجومي مقارنة بالفرص المهدرة.

  • تغير الموقف؟

    وتأتي رسالة مسؤول القادسية، بالتزامن مع تأكيد الإعلامي نواف العقيل، على موقف محمد أبو الشامات، الذي بات مائلًا للانتقال إلى الهلال.

    وقال العقيل، عبر منصة "رياضة ثمانية"، إن محمد أبو الشامات، أبلغ القادسية برغبته في الرحيل، في ظل اهتمام الهلال الكبير بالتعاقد معه.

  • Mohamed Abu Alshamat Saleh Abu Alshamat (Goal Only)Goal AR

    القادسية لا ينوي تكرار خطأ أبو الشامات

    وكان المدير الفني السابق للقادسية، ميشيل جونزاليس، قد اعترف بخطئه في السماح برحيل صالح أبو الشامات، الشقيق الأكبر لظهيره الحالي، والذي رحل إلى الخليج ثم الأهلي.

    وجاء تصريح ميشيل، بعد متابعة أداء صالح أبو الشامات، والذي لفت الأنظار مع المنتخب السعودي، في "ملحق" تصفيات كأس العالم 2026، فيما أكد جونزاليس أن شقيقه "محمد" لا يزال موجودًا مع "بنو قادس" ولا نية للتفريط فيه.

  • ماذا قدم محمد أبو الشامات؟

    وكان أبو الشامات "الصغير"، قد انتقل إلى "شباب" القادسية، قادمًا من الفئات السنية للأهلي، عام 2017، فيما تم تصعيده للفريق الأول في 2021.

    وساهم محمد أبو الشامات، في قيادة القادسية للتتويج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، قبل صعوده إلى دوري روشن للمحترفين، حيث بات عنصرًا أساسيًا في صفوف الفريق.

    ويعد أبو الشامات "قطعة أساسية" في كتيبة القادسية، سواءً مع ميشيل أو بريندران رودجرز، فيما شارك مع فريقه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام الاتحاد، بنتيجة (1-3).

    وشارك محمد أبو الشامات، في 20 مباراة، مع القادسية، في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما سجل هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة، بينما بقي على مقاعد البدلاء، في نصف نهائي كأس السوبر، الذي شهد خسارة فارس الشرقية أمام الأهلي، بخمسة أهداف مقابل هدف.

دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الهلال crest
الهلال
الهلال
0