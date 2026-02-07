Getty
محلل أم مدرب؟ فان دايك يكشفه عن خطته المفاجأة عقب الاعتزال!
فان دايك وتراجع المستوى والانتقادات
سلك فان دايك طريقًا خلابًا إلى قمة كرة القدم العالمية، مرورًا بغرونينغن وسيلتيك وساوثهامبتون قبل أن ينتهي به المطاف في أنفيلد في يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) كرسوم انتقال. وقد فاز بلقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول.
عانى الريدز من بعض التذبذب هذا الموسم، بعد إنفاقهم المكثف في صيف 2025، مما أدى إلى تعرضهم للانتقادات. ووجد فان دايك نفسه في خضم جدال كلامي مع أسطورة مانشستر يونايتد واين روني في مرحلة ما.
فان دايك يحث اللاعبين السابقين على أن يكونوا أكثر مراعاة
في حديثه مع نجم آخر من نجوم الشياطين الحمر، جاري نيفيل، قال فان دايك لشبكة سكاي سبورتس إن اللاعبين السابقين يجب أن يكونوا أكثر حذراً عند إبداء آرائهم حول نجوم اليوم: "بالنسبة لي شخصياً، يمكنني التعامل مع ذلك، لكنني قلق بعض الشيء على الجيل القادم. أعتقد أن اللاعبين السابقين الكبار يتحملون مسؤولية تجاه الجيل الجديد. النقد أمر طبيعي تمامًا وجزء من اللعبة، وأعتقد أنه يجب أن يظل كذلك. لكن في بعض الأحيان، يتحول النقد إلى استدراج للانتباه، حيث يتم قول أشياء لإثارة الجدل، دون التفكير في التداعيات على الجانب النفسي للاعبين، وخاصة الجيل الأصغر سناً، الذي يتواجد باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك أن تقول، "نعم، لا يجب أن تكون على وسائل التواصل الاجتماعي" - وهذا ما ذكرته [لهم] مرات عديدة".
وأكمل: "هناك دائمًا هذا الأمر عندما تلعب مباراة جيدة، يتحقق اللاعبون الأصغر سنًا من جميع الإشادات الإيجابية، ولكن عندما تلعب مباراة سيئة، وتتعرض للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تتلقى انتقادات سيئة، يمكن أن يؤثر ذلك عليك حقًا. لقد رأيت ذلك في بعض اللاعبين في الماضي، وحاليًا أيضًا، لأنه ليس بالأمر السهل. سيزداد الأمر سوءًا لأن المنصات الحالية، مع العناوين المثيرة والكليشيهات، تجذب الجميع باستمرار. أشعر أن اللاعبين المحترفين السابقين، واللاعبين الكبار الذين مروا بكل شيء، عليهم مسؤولية حماية هذا الجانب أيضًا. ربما هذا شيء يجب النظر فيه".
محلل أم مدير فني؟ لا يجذب أي من الدورين فان دايك
مع أخذ ذلك في الاعتبار، قال فان دايك عندما سُئل عما إذا كان بإمكانه الانتقال إلى مجال التحليل الكروي - أو ما إذا كان العمل في مجال التدريب قد يروق له: "لن أقول أبدًا لا، لأنني أشعر أن لدي المنصة المناسبة لقول أو فعل الشيء الصحيح، لكنني لا أرى نفسي كخبير تحليل كروي. لا أعتقد أنني أرى نفسي كمدرب. أشعر أنك تنتقل من عالم إلى آخر من حيث التعرض للضغط المستمر - لا يعني ذلك أنني لا أحب ذلك لأنه جزء مما أردت أن أكونه - ثم تتركه لفترة قصيرة ثم تعود إليه، ثم لا يكون لديك أي سيطرة على ما سيحدث على أرض الملعب".
وختم: "أحب حقًا إلهام الجيل القادم. أقضي الكثير من الوقت في الأكاديمية لأنني أشعر أن هؤلاء هم الأشخاص الذين سيحافظون في النهاية على مكانة ليفربول. لدي بطولة شبابية خاصة بي وأريد أن أتأكد من أنها أكبر بطولة تحت 13 عامًا في العالم، لذا شيء من هذا القبيل. أعرف ما الذي يجلبه ذلك لهؤلاء الشباب، وأحب ذلك حقًا. لكن لنرى، هناك متسع من الوقت".
حلم دوري الأبطال
في الوقت الحالي، يركز فان ديك على مساعدة ليفربول في إنهاء موسم 2025-26 بأفضل شكل ممكن، حيث لا يزال الفريق في السباق على لقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب سعيه لتحقيق مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
عندما سُئل عما إذا كان الريدز بحاجة إلى مشاركة في مسابقة أوروبية رفيعة المستوى في جدول مبارياتهم للموسم المقبل، قال قائد أنفيلد فان دايك: "بالتأكيد، لأنني أريد أن ألعب في دوري أبطال أوروبا، والجميع يريد ذلك أيضًا. لكن مع دخولي الموسم الأخير [من عقده الحالي]، أحتاج إلى اللعب في دوري أبطال أوروبا، لذلك نحن نعمل بجد لضمان تحقيق ذلك. ما زلت أشعر أن هذا الموسم يمكن أن يكون مميزًا، حتى بعد كل الصعوبات التي واجهناها خلال الصيف، وفي الجزء الأول من الموسم، ومع الإصابات. نحن في دوري أبطال أوروبا، وما زلنا في كأس الاتحاد الإنجليزي، لذا سنرى ما سيحدث. لكننا بحاجة إلى الثبات، ونحتاج إلى العمل، ونحتاج إلى الاستمتاع أيضًا، لأننا محظوظون جدًا لتمكننا من الخروج إلى الملعب في كل مرة، وتمثيل النادي، ولعب كرة قدم جيدة".
سيواجه ليفربول اختبارًا صعبًا آخر يوم الأحد عندما يستضيف مانشستر سيتي - حيث من المقرر أن يلتقي فان دايك مرة أخرى بالمهاجم النرويجي المتميز إرلينج هالاند. يدخل فريق أرني سلوت الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الممتاز وهو في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
