محلل أم مدرب؟ فان دايك يكشفه عن خطته المفاجأة عقب الاعتزال!

في حديثه مع نجم آخر من نجوم الشياطين الحمر، جاري نيفيل، قال فان دايك لشبكة سكاي سبورتس إن اللاعبين السابقين يجب أن يكونوا أكثر حذراً عند إبداء آرائهم حول نجوم اليوم: "بالنسبة لي شخصياً، يمكنني التعامل مع ذلك، لكنني قلق بعض الشيء على الجيل القادم. أعتقد أن اللاعبين السابقين الكبار يتحملون مسؤولية تجاه الجيل الجديد. النقد أمر طبيعي تمامًا وجزء من اللعبة، وأعتقد أنه يجب أن يظل كذلك. لكن في بعض الأحيان، يتحول النقد إلى استدراج للانتباه، حيث يتم قول أشياء لإثارة الجدل، دون التفكير في التداعيات على الجانب النفسي للاعبين، وخاصة الجيل الأصغر سناً، الذي يتواجد باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك أن تقول، "نعم، لا يجب أن تكون على وسائل التواصل الاجتماعي" - وهذا ما ذكرته [لهم] مرات عديدة".

وأكمل: "هناك دائمًا هذا الأمر عندما تلعب مباراة جيدة، يتحقق اللاعبون الأصغر سنًا من جميع الإشادات الإيجابية، ولكن عندما تلعب مباراة سيئة، وتتعرض للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تتلقى انتقادات سيئة، يمكن أن يؤثر ذلك عليك حقًا. لقد رأيت ذلك في بعض اللاعبين في الماضي، وحاليًا أيضًا، لأنه ليس بالأمر السهل. سيزداد الأمر سوءًا لأن المنصات الحالية، مع العناوين المثيرة والكليشيهات، تجذب الجميع باستمرار. أشعر أن اللاعبين المحترفين السابقين، واللاعبين الكبار الذين مروا بكل شيء، عليهم مسؤولية حماية هذا الجانب أيضًا. ربما هذا شيء يجب النظر فيه".