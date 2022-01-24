محرز مدافع وكرات بدون هواء .. الفضائح لا تتوقف في كأس إفريقيا

المهازل في كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون مستمرة.

قبل بدايتها وأثارت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة في الكاميرون حاليًا الجدل، وذلك بعد المطالبات الكثيرة بتأجيلها وتغيير موعدها، لتستمر تلك الإثارة مع انطلاق البطولة، وظهور أكثر من شيء غير متوقع.

تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 عشوائية في التنظيم نال سخرية الجميع خلال الأيام الماضية، وذلك بداية من مباراة الافتتاح، ومازالت تستمر الفضائح التنظيمية بالبطولة.

نرصد لكم في هذا التقرير كافة الفضائح التي شهدتها بطولة كأس أمم إفريقيا منذ بدايتها وحتى نهايتها، تابعونا بشكل دائم..

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