محرز وفان دايك والجواهر الخفية | لم يفت الأوان بعد.. 10 أساطير كروية بدأت رحلة المجد بعد الـ 25!

إنه أسبوع "الجواهر الخفية". في يوم الاثنين استعرضنا 25 لاعباً أثاروا الإعجاب هذا الموسم وباتوا مرشحين للانتقال قريباً إلى أندية كبرى. أما اليوم، فنسلط الضوء على 10 لاعبين "تأخر بزوغ نجمهم"؛ لاعبو كرة قدم يملكون قصصاً رائعة، لم يحالفهم النجاح في سن مبكرة لأسباب مختلفة، لكنهم بنوا لاحقاً مسيرة مهنية مذهلة.

يشترك ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار في قاسم مشترك واحد: كان جلياً منذ صغرهم أنهم يمتلكون موهبة استثنائية. ومع ذلك، هناك عدد لا يحصى من اللاعبين الذين تأخر ظهورهم، ليثبتوا أن مسار التطور لا يخلو من العقبات، وأن الصبر يمكن أن يؤتي ثماره بشكل مذهل.

أحد أفضل الأمثلة على ذلك هو بلا شك جيمي فاردي. ساهم المهاجم الإنجليزي بشكل حاسم في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي في موسم 2015/2016 وهو في التاسعة والعشرين من عمره. اقرأ قصته وقصص تسعة لاعبين آخرين حققوا النجاح في وقت متأخر أدناه.