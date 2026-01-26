(محدث) أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يتحرك لضم أرنولد وريال مدريد يتلقى 11 مليونًا من بورنموث

في تصريحات عقب الفوز على وولفرهامبتون السبت نشرت مؤخرًا، أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا رغبة جناحه النرويجي الشاب أوسكار بوب في المغادرة.

ويبحث اللاعب عن فرص أكبر للعب من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم القادمة، وتم ربطه بفولهام مؤخرًا بحسب "فابريزيو رومانو".