(محدث) أخبار الانتقالات | حقيقة تخلص ريال مدريد من أرنولد وتفاصيل صفقة النصيري ويوفنتوس
يوفنتوس يحسم صفقة النصيري
أكد "فابريزيو رومانو" أن يوفنتوس قد توصل لاتفاق مع فنربخشه بخصوص انتقال مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري إلى صفوفه في انتقالات يناير الجارية.
وتوصل النادييان لاتفاق ينقل النصيري إلى السيدة العجوز للعب النصف الثاني من الموسم الجاري على سبيل الإعارة، بدون وجود إلزامية شراء بنهايتها بحسب الصحفي الإيطالي.
نفي رحيل أرنولد عن مدريد
أوضحت "ديلي ميل" أن لا صحة في التقارير التي خرجت بها "إل ناسيونال" بخصوص طلب ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، من ترينت أليكساندر أرنولد مغادرة النادي.
وشددت الصحيفة الإنجليزية أن رغم الموسم السلبي الأول للنجم الإنجليزي مع النادي الإسباني، ولكن لا توجد أي مؤشرات بخصوص محاولة ناديه التخلص منه في الصيف القادم.
فالنسيا يقترب من جويدو
حسم فالنسيا صفقة التعاد مع جويدو رودريجيز، متوسط ميدان الأرجنتين الدولي، قادمًا من صفوف وست هام لتعزيز صفوف ناديه في يناير بحسب "فابريزيو رومانو".
وينتهي عقد جويدو مع وست هام بحلول نهاية الموسم الجاري ولم تكن هناك مؤشرات على استمراره مع النادي الإنجليزي، مما سهل عملية رحيله في يناير.
الهلال يفاضل بين ثنائي لدعم مركز الظهير
ذكرت "الشرق الأوسط" أن الهلال قد تقدم بعرض جديد من أجل التعاقد مع ظهير القادسية محمد أبو الشامات في انتقالات يناير الحالية.
وذكر التقرير أن الهلال يضع اسم راضي العتيبي، ظهير الاتفاق، كبديل في حال تمسك القادسية بأبو الشامات وعدم إتمام الصفقة.
جلطة سراي يوضح تفاصيل صفقة لانج
أوضح جلطة سراي تفاصيل انتقال نوا لانج إلى صفوفه قادمًا من نابولي في الأيام الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ودفع النادي التركي 2 مليون يورو من أجل استعارة اللاعب الهولندي، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.
