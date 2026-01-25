(محدث) أخبار الانتقالات | مدرب توتنهام يُلمح لصفقة روبرتسون عبر رونالدو وميسي والنصيري يُوقف انتقاله ليوفنتوس

رفض توماس فرانك، مدرب توتنهام، على هامش تعادل ناديه مع بيرنلي لحساب البريميرليج أن يعلق بشكل مباشر على ربطه بضم نجم ليفربول أندي روبرتسون، وقال إنه لن يتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى باسثتناء كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي!

وفي سياق متصل، ذكرت "ديلي ميل" أن سبيرز مستعد لدفع مبلغ في حدود 6 مليون يورو لليفربول في انتقالات يناير لضم الظهير الأيسر الذي ينتهي عقده في يونيو القادم مع الريدز.