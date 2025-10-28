محاولة اختطاف نجم منتخب روسيا .. والمشتبه بهم يبررون: "مزحة عيد ميلاد"!

واقعة خطف موستوفوي ليست الأولى في عالم العصابات الإجرامية واستهدافها للنجوم، فقد شهدت السنوات الأخيرة عدة محاولات خطف طالت أسماء بارزة في عالم الكرة، أبرزها ما تعرض له النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس السابق وموناكو الحالي، في واقعة هزت الأوساط الرياضية.
ففي مارس 2022، تقدم بوجبا بشكوى رسمية للسلطات الفرنسية، أكد فيها أنه تعرض للتهديد بالخطف من قبل مجموعة من الأشخاص، بينهم شقيقه ماتياس، حيث احتُجز في شقة بضواحي باريس تحت تهديد السلاح، وطُلب منه دفع مبلغ 13 مليون يورو مقابل "حمايته".
وأفادت التحقيقات أن بوجبا اضطر بالفعل لدفع 250 ألف يورو كدفعة أولى، قبل أن تتدخل الشرطة وتفتح تحقيقًا واسعًا أسفر عن محاكمة ستة متهمين.
وفي البرازيل، تعرّض اللاعب السابق مارسيلينيو كاريوكا، نجم كورينثيانز، للاختطاف في ديسمبر 2023، حيث احتُجز لمدة يوم كامل وطُلبت فدية قدرها 60 ألف ريال برازيلي (نحو 12 ألف دولار).
وقد أُجبر اللاعب خلال احتجازه على تسجيل فيديو يعترف فيه بعلاقة مع امرأة متزوجة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا، ويؤكد أن الاعتراف تم تحت التهديد.