محامي بيريز الجديد.. أربيلوا يضرب بقوة: من يهاجم فلورنتينو لا يحب ريال مدريد!

لم يجد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد الجديد بدًا من الدخول في مواجهة مباشرة مع جماهير "البرنابيو" دفاعًا عن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وذلك عقب مواجهة ليفانتي مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني.

  • ريال مدريد يعود للانتصارات

    بقيادة مدربه الجديد "ألفارو أربيلوا"، وفي ذكرى ميلاده الثالثة والأربعين، نجح ريال مدريد في الخروج من "النفق المظلم" محققاً انتصاراً ثميناً على ليفانتي بهدفين نظيفين.

    جاء هذا الفوز ليعيد التوازن للفريق الملكي بعد هزات عنيفة أطاحت بالمدرب السابق تشابي ألونسو، إثر خسارة السوبر أمام برشلونة والإقصاء المرير من الكأس.

    ورغم البداية الباهتة وتصريحات كارفاخال القاسية التي وصفت حال الفريق "بالقاع"، إلا أن الشوط الثاني حمل وجهاً مغايراً؛ حيث منح كيليان مبابي التقدم للميرينجي من ركلة جزاء مثيرة للجدل، قبل أن يضاعف المدافع الشاب راؤول أسينسيو النتيجة برأسية متقنة من صناعة البديل المتألق أردا جولر.

    وبهذا الطوفان الأبيض، قلص الريال الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة مؤقتاً، رافعاً رصيده إلى 48 نقطة.

    مثّل هذا الفوز "هدية" مثالية لأربيلوا في أولى مهامه، ليرمم معنويات الفريق قبل الصدام المرتقب مع موناكو، معلناً بداية عهد جديد يطمح لاستعادة الهيبة المفقودة.

    أربيلوا يدافع عن بيريز

    قبل انطلاق مباراة ليفانتي، تحول الملعب إلى ساحة احتجاج صاخبة؛ حيث رددت المدرجات هتافات "فلورنتينو استقيل"، بالتزامن مع انتشار لافتات هجومية في شوارع العاصمة تصف الرئيس بـ"منتهي الصلاحية" وتنتقد انشغاله بـ"السوبر ليج" وتطوير الملعب على حساب الفريق.

    أربيلوا، وفي تصريح "ناري" عقب اللقاء، قلل من شأن هذه الاحتجاجات قائلاً: "أعرف جيداً مصدر هذه الصافرات، فهي لا تصدر عمن يكرهون بيريز فحسب، بل عمن لا يحبون ريال مدريد نفسه، وأنا لن ينطلي عليّ هذا الخداع".

    حاول أربيلوا بهذا الموقف حماية استقرار النادي بعد زلزال إقالة تشابي ألونسو، معتبراً أن الهجوم على الإدارة في هذا التوقيت الحرج هو استهداف لكيان الملكي، في محاولة منه لفرض الانضباط وإعادة اللحمة بين الفريق والجمهور تحت قيادته الجديدة.

  • بيريز في قلب العاصفة

    يعيش فلورنتينو بيريز، الرئيس التاريخي لريال مدريد، أصعب فتراته في "البيت الأبيض"، حيث تحول التصفيق إلى صافرات استهجان مدوية في "سانتياغو برنابيو". فبعد خسارة السوبر أمام برشلونة وإقالة تشابي ألونسو، ثم الإقصاء المذل من الكأس أمام ألباسيتي، انفجر غضب الجماهير بلافتات اجتاحت شوارع مدريد تحمل شعارات قاسية: "انتهت اللعبة" و**"ارحل.. أنت رئيس منتهي الصلاحية"**.

    لم يقتصر الهجوم على النتائج الرياضية فحسب، بل اتهمت الجماهير بيريز بالانشغال بمشاريع تجارية مثل "السوبر ليج" وتجديد الملعب ومواقف السيارات على حساب هيكلة الفريق التي تداعت برحيل كروس ومودريتش. وزاد "رامون كالديرون" الطين بلة باتهامه لبيريز بالديكتاتورية والغرور في اتخاذ القرارات الرياضية دون مستشارين. ورغم محاولة المدرب الجديد أربيلوا الدفاع عنه بوصف المحتجين بـ"أعداء النادي"، إلا أن المشهد الحالي يؤكد أن العلاقة بين "الشامخ" والمدريديستا وصلت إلى حافة الهاوية، بانتظار ما ستسفر عنه المواجهات المصيرية القادمة.

    ماذا بعد لريال مدريد؟

    يدخل ريال مدريد مرحلة "تكسير عظام" حاسمة في الأيام المقبلة، حيث يمثل الفوز على ليفانتي مجرد نقطة انطلاق للمدرب الجديد ألفارو أربيلوا لترتيب أوراقه. الاختبار الحقيقي والأقرب سيكون يوم الثلاثاء 20 يناير، حين يستضيف الملكي نادي موناكو في دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لاستعادة الهيبة القارية. محلياً، لن يهدأ صراع الصدارة؛ إذ ينتظر الفريق رحلة شاقة إلى ملعب "لا سيراميكا" لمواجهة فياريال في 24 يناير، تليها مواجهة أوروبية أخرى خارج الديار ضد بنفيكا البرتغالي في نهاية الشهر.

    تتطلب هذه الروزنامة المزدحمة نفساً طويلاً، خاصة وأن جدول شهر فبراير ومارس يخبئ مواجهات نارية ضد فالنسيا، ريال سوسيداد، وصولاً إلى "ديربي مدريد" المرتقب في 22 مارس. يدرك أربيلوا أن تقليص الفارق مع برشلونة لن يتم إلا بالاستمرارية في حصد النقاط وتفادي أي تعثر مشابه لما حدث في الكأس، فهل ينجح "الملك" في استغلال الدفعة المعنوية لتجاوز عقبة موناكو والغواصات الصفراء؟

