يواجه دويل تهماً جنائية خطيرة تتعلق بقيادة سيارته وسط الحشود، مما أسفر عن مئات الإصابات دون وفيات، وسط ترقب إعلامي وشعبي كبير لمجريات الجلسات.
محاكمة "موكب الرعب" | 130 شخصًا تعرضوا لإصابات.. العدالة تبدأ مشوار الانتقام لجماهير ليفربول!
تفاصيل ليلة احتفال تحولت إلى كارثة
في السادس والعشرين من مايو 2025، كانت مدينة ليفربول تعيش واحدة من أزهى لياليها، حيث احتشد ما يقارب المليون شخص في الشوارع والساحات العامة للاحتفال بفوز ناديهم بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه. كانت الأجواء مفعمة بالفرح والنشوة بينما كانت الحافلة المكشوفة تجوب المدينة وعلى متنها اللاعبون والكأس. ولكن، مع اقتراب الساعة السادسة مساءً وبدء الجماهير في مغادرة منطقة الواجهة البحرية، تبدل المشهد الاحتفالي في لحظات معدودة إلى ساحة من الفوضى والرعب في شارع "ووتر ستريت".
اخترقت سيارة من طراز "فورد جالاكسي" الجموع المغادرة، داهسة في طريقها العشرات من المشجعين الذين لم يجدوا مهرباً في تلك المساحة المكتظة.
لم يكن الحادث مجرد تصادم مروري عابر، بل وصفه شهود العيان والتقارير الأولية بأنه بدا وكأنه عمل متعمد استهدف أكبر تجمع بشري ممكن في تلك النقطة.
تحولت الشوارع التي كانت قبل دقائق تضج بأغاني النصر إلى منطقة عمليات طبية طارئة، حيث هرعت سيارات الإسعاف والشرطة للتعامل مع ما وصف بأنه "حادث خطير" هز أرجاء المدينة وأفسد فرحة اللقب.
- AFP
خلفية المتهم ولائحة الاتهامات
يقف في قفص الاتهام بول دويل، البالغ من العمر 54 عاماً، وهو جندي سابق في البحرية الملكية البريطانية وأب لثلاثة أطفال، وينحدر من منطقة كروكستيث في ليفربول.
يواجه دويل لائحة اتهام طويلة ومعقدة تضم 31 تهمة جنائية، ما يعكس حجم الضرر والعدد الكبير للضحايا المباشرين الذين استندت النيابة العامة إلى حالاتهم.
وتشمل هذه التهم: القيادة الخطرة، الشجار، و17 تهمة بمحاولة التسبب في أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار، بالإضافة إلى تسع تهم بالتسبب الفعلي في أذى جسدي جسيم، وثلاث تهم بالجرح العمد.
هذه التنوع في التهم يشير إلى أن الادعاء العام يسعى لإثبات وجود "نية إجرامية" لدى المتهم لإيقاع الضرر، وهو ما ينقله من مجرد حادث سير إلى جريمة اعتداء جماعي.
على الرغم من خطورة الأدلة والشهادات، تمسك دويل ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه خلال جلسات الاستماع الأولية وكذلك عند إعادة توجيه الاتهام له في المحكمة.
وقد أشار فريق الدفاع والتقارير الواردة من المحكمة إلى تعديلات في لوائح الاتهام لتعكس "الأدلة الطبية"، وهو ما قد يلمح إلى استراتيجية دفاعية قد تعتمد على الحالة الصحية أو العقلية للمتهم وقت الحادث، أو التشكيك في القدرة على السيطرة على المركبة.
معاناة ضحايا الحادث
بينما نجت مدينة ليفربول بمعجزة من تسجيل أي حالات وفاة في هذا الحادث المروع، إلا أن الخسائر البشرية كانت فادحة على مستوى الإصابات الجسدية والنفسية.
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 130 شخصاً تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة نتيجة اندفاع السيارة وسط الحشد. وتركز لائحة الاتهام بشكل خاص على 29 ضحية تم تحديدهم بالاسم في أوراق القضية، وتتراوح أعمارهم بين رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر فقط، ورجل مسن يبلغ من العمر 77 عاماً.
من بين الضحايا الأطفال الذين تأثروا بشكل مباشر، ورد اسم الطفل "تيدي إيفسون" كأصغر الضحايا سناً، والذي يواجه دويل تهمة محاولة التسبب له بأذى جسدي جسيم. بالإضافة إليه، هناك سبعة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين سبعة أشهر و17 عاماً شملتهم لائحة الاتهام.
- AFP
مجريات المحاكمة وتوقعات الأسابيع المقبلة
بدأت الإجراءات الرسمية للمحاكمة في ليفربول وسط إجراءات أمنية مشددة واهتمام إعلامي واسع النطاق. استهلت الجلسات باختيار هيئة المحلفين المكونة من 12 عضواً أساسياً (7 رجال و5 نساء) بالإضافة إلى عضوين إضافيين لضمان سير العدالة في حال حدوث أي طارئ.
وقد حرص القاضي أندرو ميناري، مستشار الملك، على توجيه تحذيرات صارمة للمحلفين بضرورة عزل أنفسهم عن التغطية الإعلامية والضجيج العام المحيط بالقضية، مؤكداً أن حكمهم يجب أن يستند حصرياً إلى الأدلة والحقائق التي ستعرض داخل قاعة المحكمة، بعيداً عن أي مؤثرات خارجية أو أبحاث شخصية، نظراً لحساسية القضية وشهرتها.
من المتوقع أن تستمر هذه المحاكمة المعقدة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، حيث سيبدأ الادعاء العام (النيابة) في تقديم مرافعته الافتتاحية وعرض أدلته التي تدين المتهم، بما في ذلك تسجيلات الفيديو، وشهادات الشهود، والتقارير الطبية للضحايا، والتحقيقات الفنية حول السيارة ومسرح الجريمة.