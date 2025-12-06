"مثل رونالدو تمامًا".. تشابي ألونسو يدعم مبابي بعد اقترابه من كسر إنجاز كريستيانو في ريال مدريد

كشف مبابي في الماضي أنه يعتبر رونالدو مثاله الأعلى، إلى جانب أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، وأن هذين اللاعبين الأسطوريين ألهماه للعب في ريال مدريد، وقال سابقًا: "أعيش حلمًا كل يوم باللعب هنا. كان زيدان مثلي الأعلى، بدأت بسببه. هذا النادي له هالة، إنه الأفضل في العالم. منذ وصول كريستيانو، تابعت كل مباراة؛ كان مثلي الأعلى الآخر. التقيت بزيدان هنا عندما كان عمري 13 عامًا. قضيت أسبوعًا في فالديباس ولم أستطع التحدث إلا مع زيدان لأنني لم أكن أتحدث أي لغة أخرى غير الفرنسية. كانت هناك فرص للبقاء ولكن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب عائلتي. لم أستطع المجيء وحدي".

حقق مبابي حلمه بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو في صيف 2024 بعد أن غادر باريس سان جيرمان كلاعب حر، والآن، بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن موسم واحد في العاصمة الإسبانية، أصبح مبابي على وشك تحطيم الرقم القياسي المذهل الذي سجله رونالدو في عام 2013. سجل النجم البرتغالي 59 هدفًا في الدوري الإسباني في عام واحد. في عام 2025، سجل مبابي 55 هدفًا ولا يزال أمامه أربع مباريات ليلعبها في عام 2025.