متى وأين يقام النسخة القادمة من كأس العالم للأندية؟

تعرف على موعد ومكان إقامة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية....

استضافت الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية 2025، والذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية وإثارة طيلة مباريات المسابقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أقر بإقامة البطولة كل أربع سنوات على غرار مونديال المنتخبات.

ويترقب عشاق كرة القدم، انطلاق النسخة القادمة من البطولة، والتي من المنتظر مشاركة فيها صفوة الأندية حول العالم، والذي متوقع ألا يقل إثارة ومتعة عن نسخة 2025.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد ومكان إقامة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية.