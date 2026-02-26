أبدى هنري رأيه في توتنهام بعد أن فاز فريقه المحبوب أرسنال على منافسه الشمالي في لندن بنتيجة 4-1 في ملعب توتنهام. وقد فاز أرسنال الآن بأربع مباريات متتالية في ملعب منافسه اللدود، ويصر هنري على أن الملعب لم يكن أبدًا مصدر خوف للمدفعجية.

وقال لـ Betway: "متى كانت المباراة صعبة منذ انتقالهم إلى الملعب الجديد؟ أراد الناس أن يجعلوا المباراة صعبة، ولكن بقدر ما أعرف، غالبًا ما ذهب أرسنال إلى هناك بهدف إثبات شيء ما، وقد فزنا.

أعلم أن التقدم 2-0 على ولفرهامبتون ثم التعادل 2-2 كان بمثابة خسارة، وقد خسرنا بالفعل نقطتين. لكنني دائمًا ما أقول إن الموسم طويل جدًا. لم أكن حزينًا للغاية بعد مباراة ولفرهامبتون، ولست سعيدًا للغاية بعد الفوز على توتنهام.

"كنا بحاجة إلى الفوز، لكن إذا نظرنا إلى تاريخنا الأخير مع توتنهام، نجد أننا فزنا في آخر أربع مباريات هناك. أنا شخصياً أكثر قلقاً بشأن تشيلسي على أرضنا".

"ما أعجبني في مباراة توتنهام، وما لم أره منذ فترة، هو أن التقدم في النتيجة لا يعني أن عليك التراجع والسماح للخصم بالاستحواذ على الكرة. ظللنا في المقدمة، ومارسنا الضغط، وحتى في الدقيقة 96 كان مارتينيلي يطارد الكرة لاستعادتها. لا أريد أن أكون أمام مرماي، كما حدث ضد ولفرهامبتون عند النتيجة 2-0. عند النتيجة 2-1 ضد توتنهام، شعرت أن المباراة انتهت. شعرت بالأمان".