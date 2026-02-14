متى سيتقاعد كريستيانو رونالدو؟ مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز يشرح لماذا قد تستمر مسيرة CR7 الكروية "للأبد"

كما سُئل مارتينيز عن شعوره تجاه تدريب أفضل لاعب برتغالي على الإطلاق، فأجاب: "سهل للغاية، بسبب معاييره العالية وتوقعاته حول كيفية أداء العمل والتزامه باللعبة. إنه حقًا مثال لما يجب فعله لتمثيل البرتغال والمنتخب الوطني. والآن، بعد 21 عامًا في المنتخب الوطني، من الواضح أنه تأقلم وتكيف".

تعرض المدرب لبعض الانتقادات لاستمراره في استدعاء رونالدو، لكنه دافع عن هذا القرار قائلاً: "إنه هداف، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، وما يهمني هو اللاعب الذي هو عليه الآن. بصفتي مدربًا للمنتخب الوطني، لاعب سجل 25 هدفًا في آخر 30 مباراة دولية... لا يلعب بسبب ما فعله في الماضي، بل بسبب ما يفعله الآن".