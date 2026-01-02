FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP
بلال محمد

"متشوق للعودة".. يامال يشعل ديربي كتالونيا مبكرًا ويرد على سخرية نجم إسبانيول

يامال يشعل الحماس قبل ديربي كتالونيا...

أشعل لامين يامال، نجم برشلونة، الأجواء قبل مباراة ديربي كتالونيا، المرتقبة أمام إسبانيول، برسائل نارية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية غياب النجم الإسباني الشاب، عن المباراة المرتقبة خاصة بعد عدم خوضه مران فريقه، مساء أمس الخميس، ومغادرته مقر النادي قبل انطلاق التدريبات، إلا أن يامال أكد جاهزيته للمباراة.

ومن المنتظر أن يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على إسبانيول، مساء يوم غد السبت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي تجمع الفريقين على ملعب كورنيا إل برات.

  • يامال يستعيد الذكريات

    نشر يامال، عبر يومياته على موقع "إنستاجرام" اليوم الجمعة صورتين من مباراة برشلونة، وإسبانيول الموسم الماضي، على ملعب كورنيا إل برات، الذي يستقبل مباراة الغد، وحينها انتهت المباراة بفوز برشلونة بهدفين دون رد، سجل منهما يامال الهدف الافتتاحي.

    الصورة الأولى التي نشرها يامال، كانت له وهو يحتفل أمام الجماهير بهدفه في اللقاء وعلق عليها وكتب: "أريد العودة"، في إشارة منه إلى جاهزيته واستعداده لخوض الديربي، ووضع معها رمز تعبيري للقدم، ردًا على نجم إسبانيول، كما أضاف صورة جديدة من المباراة ذاتها وهو يحتفل بهدفه مع زميله أليخاندرو بالدي.

  • توعد نجم إسبانيول

    البعض أوضح أن سبب الرمزي التعبيري الذي وضعه يامال، في الصورة التي نشرها، هو رد على سخرية بيري ميلا، نجم إسبانيول، الذي أجرى حوارًا كوميديًا قال من خلاله، أنه يفضل الدهس على قدم يامال، من برشلونة، قبل الدهس على قدم جوان جارسيا، الذي انضم إلى البلوجرانا، في الصيف الماضي.

    ومن المتوقع أن تشهد المباراة حالة هجوم كبيرة من جماهير إسبانيول، على حارسها السابق، الذي انضم إلى الجار برشلونة، بعد رحله طويلة داخل صفوف إسبانيول.

    وبالرغم من غياب يامال، عن مران يوم الخميس، إلا أن هانز فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، خرج في المؤتمر الصحفي للمباراة ليؤكد جاهزية ومشاركة اللاعب الشاب في المباراة المرتقبة وقال: "لامين يامال، وداني أولمو، جاهزان لخوض المباراة، كما ستكون هناك مواجهة خاصة لجوان جارسيا، لكنه يثق في نفسه ويؤمن بقدراته، وهذه أفضل فرصة لإثبات هذا الأمر".

  • ليست المرة الأولى

    رسالة يامال، ردًا على تصريحات ميلا، ليست المرة الأولى التي ينشر فيها اللاعب صاحب الـ 18 عامًا. محتوى على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباريات الهامة.

    فقد فعل ذلك يامال، قبل ساعات من مباراة كأس الأمم الأوروبية ضد فرنسا، بعد سماعه بعض التعليقات من رابيو، وحينها كتب: "تحرك بصمت ولا تتكلم إلا عندما يحين وقت الحسم".

  • موقف برشلونة

    يتصدر برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يأتي في المركز الثاني، بينما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث وفي جعبته 37 نقطة، ويحتل إسبانيول، المركز الخامس ومعه 33 نقطة، وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية أمام الجار، للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

    بعد نهاية مباراة الديربي، ستطير كتيبة الفريق الكتالوني، إلى المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، والتي من المقرر أن يواجه فيها برشلونة، نظيره أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من مواجهة ديربي مدريد، بين ريال مدريد، وأتلتيكو، في المباراة النهائية يوم 11 يناير، على ملعب الإنماء.

