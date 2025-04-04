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Cristiano Ronaldo Vinicius JuniorGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

مترجم الهلال ينسى وظيفته بسبب كريستيانو رونالدو .. وفينيسيوس جونيور يتفاعل معه احتفالًا بفوز النصر

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لقطات تخطف الأنظار بعد الديربي..

لا تمر ساعة واحدة؛ إلا ويشاهد عاشق الساحرة المستديرة، لقطة مثيرة للجدل، على خلفية ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، والذي أقيم أمس الجمعة.

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الهلال سقط (1-3) أمام النصر، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 54، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن؛ بينما تجمد الهلال عند النقطة 57 في "الوصافة".

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