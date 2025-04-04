مترجم الهلال ينسى وظيفته بسبب كريستيانو رونالدو .. وفينيسيوس جونيور يتفاعل معه احتفالًا بفوز النصر

لقطات تخطف الأنظار بعد الديربي..

لا تمر ساعة واحدة؛ إلا ويشاهد عاشق الساحرة المستديرة، لقطة مثيرة للجدل، على خلفية ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، والذي أقيم أمس الجمعة.

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الهلال سقط (1-3) أمام النصر، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 54، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن؛ بينما تجمد الهلال عند النقطة 57 في "الوصافة".