"متخاذل" و"يستحق الأوسكار" .. ردود الأفعال على أداء صلاح ضد مانشستر سيتي

انتهت القمة الإنجليزية بالتعادل

لعب ليفربول ومانشستر سيتي معًا لصالح آرسنال وأنهيا القمة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي بالتعادل 1-1.

محمد صلاح بدأ المباراة على دكة البدلاء ولم يُشارك سوى عند الدقيقة الـ61، وذلك بعدما نجح فريقه في الوصول للتعادل بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف وحيد.

صلاح لم يُقدم الكثير خلال الدقائق التي لعبها باستثناء تمريرة ممتازة لزميله لويس دياز لكن الأخير أهدرها بغرابة شديدة، دون ذلك لم يرتبط الجناح المصري سوى بمطالبته المتكررة بركلة جزاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ردود الفعل على أداء الجناح المصري جاءت سلبية وغاضبة ومستاءة من مستواه وسقوطه المتكرر على أرض الملعب، إليكم أبرزها ..