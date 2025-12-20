القمصان الأكثر مبيعًا في 2025 .. برشلونة يُسيطر بقيادة يامال وشعبية رونالدو تتهاوى تمامًا أمام ميسي

دليل آخر لنا على الشعبية الطاغية التي يتمتع بها النجم الشاب لامين يامال منذ تألقه مع برشللونة، وهو ما انعكس على مبيعات قمصان كرة القدم في عام 2025، في قائمة شهدت بعض الظواهر غير المتوقعة.

منذ ظهوره مع برشلونة للمرة الأولى، والجميع تنبأ بأن يكون له شأنًا كبيرًا مع العملاق الكتالوني ومنتخب إسبانيا، وبالفعل، ساهم يامال في فوز بلاده ببطولة يورو 2024، وساعد العملاق الكتالوني على الفوز بالثلاثية المحلية الموسم الماضي " الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر".

ولكن تأثير النجم الشاب البالغ من العمر 18 سنة، لم يقتصر فقط على مردوده داخل الملعب، بل هناك إضافة أخرى والكثير من الأرباح التي يجنيها برشلونة من وراء يامال.