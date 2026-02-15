"مبكر جدًا" - إيلا تون ستغيب عن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، كما أن آخر مستجدات إصابتها تستبعد نجمة إنجلترا من معسكر المنتخب الوطني الأول لعام 2026

هذا ليس مجرد ضربة لمانشستر يونايتد لأن تون ستغيب عن نهائي الكأس، ولكن أيضًا بسبب بعض المباريات الكبيرة الأخرى التي من المحتمل أن تغيب عنها أيضًا.

لحسن الحظ، فإن فوز مانشستر يونايتد الكبير 3-0 على أتلتيكو مدريد في إسبانيا ليلة الخميس يعني أن مباراة الإياب في تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الخميس المقبل لن تكون مباراة حاسمة كما كان متوقعًا. ومع ذلك، هناك أيضًا مباراة مهمة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي في نهاية الأسبوع المقبل والتي ستغيب عنها تون.

سيواجه الشياطين الحمر بعد ذلك وست هام وإيفرتون بعد نهائي كأس الرابطة، وكلا المباراتين مهمتين للضغط من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وكلا المباراتين يبدو أن تون ستغيب عنهما أيضًا، حيث اختار سكينر ديربي مانشستر في 29 مارس كموعد محتمل لعودتها. وقال: "أعتقد أننا نستهدف مباراة مانشستر سيتي تقريبًا. آمل أن نتمكن من الترحيب بعودتها حينها".

هذا يعني أنه إذا تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كما هو متوقع بعد فوزه الكبير في مدريد، فإن مشاركة تون في مباراة الذهاب التي ستقام ضد بايرن ميونيخ في 24 أو 25 مارس ستكون موضع شك.