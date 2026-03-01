مباراة "لا فيناليسما" بين الأرجنتين وإسبانيا موضع شك بعد تعليق الدوري القطري للمحترفين حتى إشعار آخر

مع بقاء 26 يوماً فقط على موعد انطلاق المباراة، تسود أجواء من عدم اليقين في منطقة الخليج العربي. تشير التقارير الحالية إلى أن المجال الجوي الإقليمي مغلق حالياً، مما يعقد ترتيبات السفر لكل من الوفدين الإسباني والأرجنتيني. في حين تتولى الاتحاد القطري لكرة القدم إدارة الشؤون المحلية، فإن اللجنة العليا في البلاد هي المسؤولة تقنياً عن الإشراف على المباراة النهائية. وسيتحمل هؤلاء المسؤولون رفيعو المستوى المسؤولية النهائية عن تحديد ما إذا كان هذا الحدث الهام سيقام أم أن إلغاءه أمر لا مفر منه.

من المتوقع أن تعطي اللجنة العليا الأولوية لأمن المنتخبين الإسباني والأرجنتيني قبل أي اعتبارات أخرى. وسيتوقف القرار النهائي بشأن مصير المباراة بشكل كبير على تطور التوترات الإقليمية خلال الأيام المقبلة. تعطلت خطط إسبانيا التحضيرية بشكل خاص، حيث كان من المقرر أن تستغل هذه الفترة لإقامة مباراة ودية ضد مصر. في الوقت الحالي، لا يزال الإطار اللوجستي للفترة الدولية رهناً بتقلبات الوضع الأمني في الشرق الأوسط.