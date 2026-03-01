Getty
مباراة "لا فيناليسما" بين الأرجنتين وإسبانيا موضع شك بعد تعليق الدوري القطري للمحترفين حتى إشعار آخر
الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن تعليق نشاطه
يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على جدول المباريات الدولية داخل الدولة الخليجية، مما يترك المشجعين والمسؤولين يتساءلون عما إذا كانت الفرق الكبرى ستلتقي كما هو مخطط لها. في بيان رسمي، أكد الاتحاد المحلي إيقاف جميع المباريات. أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانًا بشأن "تأجيل جميع البطولات والمسابقات والمباريات حتى إشعار آخر". يشمل هذا التعليق الشامل مباريات الدوري المحلي ويمتد حاليًا إلى جميع الأحداث الدولية البارزة المقررة في الإقليم، حيث أصبحت سلامة الرياضيين والمتفرجين الشاغل الرئيسي للسلطات في الدولة المضيفة.
سلطات الدولة المضيفة تتخذ القرار النهائي
مع بقاء 26 يوماً فقط على موعد انطلاق المباراة، تسود أجواء من عدم اليقين في منطقة الخليج العربي. تشير التقارير الحالية إلى أن المجال الجوي الإقليمي مغلق حالياً، مما يعقد ترتيبات السفر لكل من الوفدين الإسباني والأرجنتيني. في حين تتولى الاتحاد القطري لكرة القدم إدارة الشؤون المحلية، فإن اللجنة العليا في البلاد هي المسؤولة تقنياً عن الإشراف على المباراة النهائية. وسيتحمل هؤلاء المسؤولون رفيعو المستوى المسؤولية النهائية عن تحديد ما إذا كان هذا الحدث الهام سيقام أم أن إلغاءه أمر لا مفر منه.
من المتوقع أن تعطي اللجنة العليا الأولوية لأمن المنتخبين الإسباني والأرجنتيني قبل أي اعتبارات أخرى. وسيتوقف القرار النهائي بشأن مصير المباراة بشكل كبير على تطور التوترات الإقليمية خلال الأيام المقبلة. تعطلت خطط إسبانيا التحضيرية بشكل خاص، حيث كان من المقرر أن تستغل هذه الفترة لإقامة مباراة ودية ضد مصر. في الوقت الحالي، لا يزال الإطار اللوجستي للفترة الدولية رهناً بتقلبات الوضع الأمني في الشرق الأوسط.
الاتحادات في حالة تأهب قصوى بشأن السلامة
يقال إن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) في حالة تأهب قصوى منذ أن بدأت الأوضاع تتدهور. وتقوم كلتا المنظمتين حالياً بمراجعة التفاصيل الدقيقة لعقود مشاركتهما والتشاور مع شركات التأمين. وتعتبر بوالص التأمين هذه قياسية في الاتفاقات الدولية ذات المخاطر العالية، وهي مصممة لحماية الاتحادات من الخسائر المالية الكبيرة المرتبطة بالإلغاء المفاجئ للمباريات أو التأجيل القسري بسبب مخاطر أمنية غير متوقعة.
على الرغم من القلق المتزايد داخل المعسكرين الإسباني والأرجنتيني، كان هناك نقص ملحوظ في التواصل الرسمي من قبل الهيئات الإدارية القارية. من المعلوم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الأمريكي لكرة القدم (CONMEBOL) لم يتلقيا بعد أي إخطار رسمي من المنظمين القطريين بشأن الإلغاء الرسمي. يشير صمت العمالقة الإداريين إلى أن المفاوضات وراء الكواليس قد لا تزال جارية لاستكشاف أماكن بديلة أو تواريخ معدلة، على الرغم من أن فرصة إجراء مثل هذه التغييرات تقترب بسرعة مع اقتراب موعد المباراة.
التأمين والمراجعات القانونية جاريةمع اقتراب الموعد، بدأت الفرق القانونية من كلا الاتحادين المهمة الصعبة المتمثلة في مراجعة اتفاقياتهما التجارية. وقد بدأت المنظمتان بالفعل في مراجعة شروط عقد "الفيناليسما" ودراسة نطاق بوالص التأمين التي عادة ما ترفق بهذا النوع من الاتفاقيات في حالة الإلغاء. هذه البوالص هي بوالص قياسية للمباريات الودية رفيعة المستوى، ولكن نادراً ما يتم اللجوء إليها لأسباب تتعلق بالنزاعات الإقليمية.ستكون الأسبوع المقبل حاسماً بالنسبة للجنة العليا، حيث ستوازن بين هيبة استضافة Finalissima والمخاطر المتزايدة المتمثلة في إحضار اثنين من أشهر الفرق في العالم إلى منطقة صراع نشط.
