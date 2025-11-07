Salem Aldawsari Hilal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

سالم الدوسري ينقذ رقبة إنزاجي: نجم الهلال تحول لجندي مجهول .. والنجمة قدم 3 نقاط على طبق من ذهب!

سالم الدوسري يعانق التاريخ في مباراة الأخطاء الدفاعية..

رسالة من قلب بريدة، "شكرًا للنجمة" الذي قدم النقاط الثلاث إلى الهلال على طبق من ذهب، بعدما حول "الزعيم" تأخره مرتين، ليفوز بنتيجة (4-2)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن حساب الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

وتقدم النجمة بهدف لازارو في الدقيقة 3، ثم رد سالم الدوسري بالتعادل في الدقيقة 10، فيما تسبب روبن نيفيش في هدف ثانٍ للنجمة، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 60، قبل أن ينتفض الزعيم بثلاثية ثيو هيرنانديز وروبن نيفيش والدوسري في الدقائق 71 و78 و90.

في ليلة تألق سالم الدوسري، صاحب الهدفين والأداء الأفضل، أهدر النجمة واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بعد طرد الثنائي لازارو وجواد الياميق في الدقيقتين 58 و76، فيما تعرض متعب الحربي، ظهير الهلال، للإصابة، في الدقيقة 24، ليتم استبداله باللاعب حمد اليامي.

ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطة عن النصر "المتصدر"، بينما تجمد رصيد النجمة بلا نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير.

ماذا حدث في مباراة النجمة والهلال؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • حسان تمبكتي .. لن ينقذك العويس في كل مرة

    لا يختلف اثنان على الدور الدفاعي الكبير الذي يقدمه حسان تمبكتي مع الهلال، والذي يمتاز بقدرته على افتكاك الكرات من الخصوم في الوقت المناسب، ولكن كما يُقال "خطأ الشاطر بألف".

    تمبكتي ارتكب خطأ فادحًا، تسبب في هدف النجمة، من فرصة تعد "نادرة"، استغلها كيوتو، بتسديدة تصدى لها ياسين بونو، قبل أن ترتد إلى لازارو الذي أودعها في الشباك، بالدقيقة الثالثة.

    ويحمل تمبكتي واقعة شبيهة بما حدث في مباراة النجمة، وهي تعود إلى إبريل الماضي، حينما كان الهلال يواجه الخليج، حيث ارتكب حسان نفس الخطأ، بتمريرة منحت انفرادًا تامًا للمنافس، إلا أن حظ تمبكتي الجيد بأن محمد العويس، حارس الزعيم السابق، نجح في إنقاذ مرماه.

    ورغم أنه لم يكن المتسبب في الهدف الثاني للنجمة، ولكن حظ تمبكتي أنه كان أحد المشاركين في اللقطة، بمحاولة لتشتيت الكرة، قبل وصولها إلى جواد الياميق، الذي أرسل كرة عرضية، وضعها روبن نيفيش في مرماه بالخطأ.

  • Salem Al Dawsari The Best GOAL ONLYGOAL AR

    سالم الدوسري .. عاد أفضل لاعب آسيوي

    في ديربي الشباب، كنت أتحدث عن سالم الدوسري، الذي يواجه لعنة "مشابهة" لما يعاني منه المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، بالبحث عن أول أهدافه في دوري روشن، منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي "2025-2026"، فضلًا عن قلة الفرص التي قدمها أمام الحارس.

    على النقيض تمامًا، أتحدث اليوم عن "الوحش" سالم الدوسري، الذي أثبت بأنه يستحق التواجد في قائمة ترشيحات التشكيل المثالي لجوائز الفيفا "The Best"، بعدما قدم أداءً متميزًا في مباراة النجمة.

    تألق الدوسري لم يكن بسبب الهدف فقط، بل إن سالم كان صانع الحلول بامتياز، بتحركاته في الاتجاهين الأيمن والأيسر ومن العمق، فضلًا عن ارتكازه داخل منطقة الجزاء، ويكفي القول إنه ساهم في جميع أهداف الهلال اليوم.

    باختصار، ماذا صنع سالم الدوسري أمام النجمة؟ سجل الهدف الأول، وصنع تمريرة حاسمة إلى ثيو هيرنانديز، بل وتسبب في الركلة الحرة، التي سجل منها روبن نيفيش الهدف الثالث، ثم عاد ليسجل الهدف الرابع.

    وبخلاف مساهماته التهديفية، فإن سالم الدوسري قدم 4 تمريرات مفتاحية لزملائه، وبلغت نسبة دقة تمريراته القصيرة 89%، بإرسال 63 تمريرة صحيحة، كما أرسل عرضيتين صحيحتين بنسبة 100%، فضلًا عن استعادته للكرة مرتين من المنافس، وكسب 10 التحامات بدنية من أصل 13.

    وحقق الدوسري رقمًا قياسيًا، كأكثر لاعبي الهلال تسجيلًا في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعد الوصول إلى 82 هدفًا.

  • أخطاء بسيطة أضاعت كل شيء

    لك أن تتخيل عزيزي القارئ، فريقًا خسر كل مبارياته السابقة، ويتذيل الترتيب بـ"صفر" نقاط، ولكنه كان قريبًا من اقتناص نقطة على الأقل، ومن المنافس؟ الهلال!

    النجمة قدم مباراة جيدة، رغم ارتكازه أغلب فترات المباراة، إلى الدفاع المتكتل، وتواجد جميع لاعبيه في منطقته، فكان يجبر الهلال على سلاح التمريرات الطويلة من أجل البحث عن فرصة اختراق الخطوط الخلفية، ليجدوا لاعبو الزعيم، أمامهم الحارس فيكتور براجا، الذي قدم واحدة من أقوى مبارياته مع "بطل عنيزة".

    ولكن، تفاصيل بسيطة كانت بمثابة "هدايا"، قدمها النجمة إلى الهلال، فجاءت النقاط الثلاث على طبق من ذهب.

    الخطأ الأول: طرد لازارو، صاحب الهدف الأول، بدون داعٍ، بعد ضرب حسان تمبكتي في منطقة حساسة، ليقرر الحكم توجيه بطاقة حمراء لاستخدام "القوة المفرطة".

    الخطأ الثاني: طرد المدافع جواد الياميق، الذي كان أحد أسلحة النجمة بإغلاق الدفاع والمساهمة في الهدف الثاني، للإنذار الثاني، وكذلك خطأ عبد الإله الشمري في اصطدام الكرة به خلال الركلة الحرة، التي نفذها نيفيش، لتغير الكرة مسارها إلى الشباك.

    الخطأ الثالث: هفوة دفاعية قاتلة من ناصر الهليل، استغلها سالم الدوسري بافتكاك رائع، وتسديدة في الشباك.

  • Sergej Milinkovic-Savic,(C)Getty Images

    سافيتش .. تألق الدوسري جعلك "الجندي المجهول"

    بالطبع، سيكون الحديث الرئيس حول تألق سالم الدوسري، الذي استحق أن يكون "القائد"، وحمل مهمة عودة الهلال للطريق الصحيح، بعدما تقدم النجمة مرتين، خلال المواجهة.

    ولكن، يجب ألا ننسى أيضًا "المايسترو" سيرجي سافيتش، الذي ظلمه تألق الدوسري، فكان بمثابة "الجندي المجهول"، ويكفي أن نشاهد تمريراته الطويلة والبينية "الساحرة"، التي منحت أكثر من فرصة محققة.

    سافيتش قدم أكثر من "تمريرة" رائعة، منحت فرصة محققة لماركوس ليوناردو في الدقيقة 41، وأخرى إلى سالم الدوسري ليسددها بجوار القائم في الدقيقة 54، والمساهمة في هدف التعادل، بتمريرة إلى الدوسري قبل أن يرسلها إلى ثيو هيرنانديز الذي سجل الهدف، وبينية أخرى دقيقة إلى كايو في الدقيقة 81، ضربت الخطوط الخلفية.

    ووفق خطة إنزاجي، فإن سافيتش كان مطالبًا باللعب كـ"جناح أيمن"، إلا أنه قدم أداءً يتمتع بـ"اللامركزية" مع مالكوم، فضلًا عن أدواره الدفاعية، مع التوغل في العمق أيضًا.

  • كلمة أخيرة..

    النجمة كان مفاجأة، ولكن الهلال حقق النتيجة الطبيعية، في مباراة كانت أخطاء الدفاع فيها هي العنوان الرئيس.

    الهلال لم يختبر كثيرًا في الدفاع، ولكن النجمة عندما قرر الارتداد الهجومي، سجل هدفين، وهذه علامات استفهام، حول أداء الزعيم في الدفاع، وكأن غياب خاليدو كوليبالي، يمثل رسالة جديدة بأنه عنصر فارق بشكل كبير في كتيبة إنزاجي.

