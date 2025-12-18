بسبب السيول .. تأجيل استكمال مباراة السعودية والإمارات في "برونزية" كأس العرب!

وذكر مراسل قنوات beIN Sports، بأن الحكم قرر تأجيل المباراة لحين هدوء الأمطار، دون تحديد موعد معين لاستئناف اللعب.

وفي حالة استمرار هطول الأمطار الغزيرة، فإن ذلك قد يدفع الحكم لتأجيل المواجهة، على أن يستكمل الشوط الثاني في حالة التأجيل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، فيما بدت أرضية الملعب متأثرة للغاية بالأمطار الغزيرة، حيث بات من الصعب تحريك الكرة فوق الأرض المبللة.

ودخل مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى ملعب المباراة، من أجل تفقد الأرضية وتحديد مدى إمكانية استئناف اللعب، قبل أن يتقرر تأجيل المباراة بشكل رسمي حتى إشعار آخر، في انتظار القرار النهائي من قِبل الحكم، بشأن صلاحية استكمال المباراة، اليوم، من عدمها.

في المقابل، أفاد برنامج "المجلس"، بأن ملعب المباراة يملك أفضل التقنيات في امتصاص الأمطار، فيما يبقى قرار الاستئناف في يد حكم المباراة، حيث قررت لجنة الحكام، الانتظار لأول ربع ساعة، للنظر في الأحوال الجوية، ثم 30 دقيقة ثم ساعة، قبل اتخاذ القرار.

وذكر "المجلس" بأنه سيتم استئناف مباراة السعودية والإمارات، في الرابعة والنصف، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.