حرب فرنسية واغتصاب وحلم قاتل .. عذرًا مبابي، كل الطرق تؤدي إلى هازارد آخر في ريال مدريد

التاريخ يعيد نفسه من جديد

الركض خلف الأحلام أمر طبيعي وصحي لأي شخص، ولكن حالة البلجيكي إيدين هازارد كانت مختلفة تمامًا، لأن حلمه هنا كان يعني نهايته، ويبدو أن كيليان مبابي قرر السير على خطاه!

هازارد عاند تشيلسي أكثر من مرة، وقاتل من أجل ارتداء قميص ريال مدريد، وبعد عدة محاولات، تحقق هذا الحلم في 2019 مقابل 120 مليون يورو، ليدرك الجناح صاحب المهارة الاستثنائية، أن الأشياء التي تبهرنا من بعيد ليست الأفضل لنا دائمًا.

إصابات، زيادة وزن، هبوط مستوى، إهمال، تعددت الأسباب والنتيجة كانت واحدة، تجربة فاشلة سجل فيها 7 أهداف فقط، أجبرته على الاعتزال العام الماضي عندما كان عمره 32 سنة فقط!

وبعد عام واحد فقط على رحيل هازارد واعتزاله الكرة بشكل كامل، قرر ريال مدريد خوض تجربة مماثلة، صفقة ضخمة طاردها لسنوات، وأحد أفضل وأهم اللاعبين في العالم، والهدف هنا كان مبابي، حديث الصباح والمساء في نادي العاصمة المدريدية منذ انتقاله للفريق هذا الموسم!