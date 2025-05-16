مبابي أبرزهم.. ستة أسباب للسقوط المروع لريال مدريد!

فريق كارلو أنشيلوتي فقد صدارة الدوري الإسباني بعد أن حصد ريال مدريد ثمار أخطائه في موسم 2024-25.

أصبح الأمر رسمياً: ريال مدريد لم يعد بطل إسبانيا، وتاج الدوري الإسباني توج به برشلونة بعد أن حسم الكتالونيون اللقب بفوزهم يوم الخميس على إسبانيول.

لكن ريال مدريد لم يكتف بخسارة اللقب المحلي، بل سيختتم الموسم رسمياً دون أي لقب كبير. قد تكون الانتصارات في كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتنتال قد كانت رائعة في ذلك الوقت، في حين أن كأس العالم للأندية لا يزال في متناول اليد هذا الصيف، لكن المسابقات التي كان ريال مدريد يريد الفوز بها حقًا قد ضاعت منه في موسم 2024-25.

قبل اثني عشر شهرًا، كان ذلك أمرًا لا يمكن تصوره. بعد أن قاد كارلو أنشيلوتي فريقًا موهوبًا للغاية إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، أضاف ريال مدريد كيليان مبابي إلى صفوفه في صفقة كان من المفترض أن تبدأ عصر هيمنة جديدة للنادي الملكي. أضف إلى ذلك وصول النجم البرازيلي الصاعد إندريك، وكان من الصعب تصور أي فريق يمكنه، على الورق، أن يتحدى ما جمعه فلورنتينو بيريز في سانتياجو برنابيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن كرة القدم لا تُربح على الورق، وقد عانى ريال مدريد منذ بداية الموسم. لقد أظهر الفريق لمحات من أفضل ما لديه في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكنه في النهاية كان أقل شأناً من منافسيه في اللحظات الحاسمة.

وبالتالي، في حين لا يمكن التشكيك في موهبة لاعبي ريال مدريد، سرعان ما أصبح واضحاً أن هذا الفريق يعاني من عيوب جسيمة، مما أدى إلى موسم سيئ في العاصمة دفع أنشيلوتي ثمنه بفقدان منصبه.

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