مبابي خارج حسابات ريال مدريد في السوبر الإسباني.. وغموض حول موعد عودته!

تمثل بطولة كأس السوبر الإسباني "نقطة الانطلاق" الحقيقية لريال مدريد في عام 2026، حيث يسعى النادي الملكي لتحويلها إلى "جرعة ثقة" مكثفة قبل الدخول في معمعة مباريات شهر يناير المزدحم.

وتكتسب البطولة أهمية مضاعفة للمدرب تشابي ألونسو، الذي يواجه تحدياً معقداً يبدأ بعبور "ديربي مدريد" الشائك أمام أتلتيكو في موقعة نصف النهائي مساء الخميس المقبل، في اختبار حقيقي لعمق التشكيلة وقدرة الفريق على حصد الألقاب.

الوصول للنهائي المنتظر يوم الأحد 11 يناير -وربما مواجهة الغريم التقليدي برشلونة أو أتلتيك بيلباو- لن يكون مجرد بحث عن كأس جديدة، بل رسالة تأكيد على أن "شخصية البطل" حاضرة في صراع صعب على كل البطولات هذا الموسم، خاصة بعد خسارة الثلاثية المحلية الموسم الماضي لصالح البارسا.