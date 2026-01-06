Getty Images Sport
مبابي خارج حسابات ريال مدريد في السوبر الإسباني.. وغموض حول موعد عودته!
ريال مدريد يستهدف تصحيح المسار باللقب الأول
تمثل بطولة كأس السوبر الإسباني "نقطة الانطلاق" الحقيقية لريال مدريد في عام 2026، حيث يسعى النادي الملكي لتحويلها إلى "جرعة ثقة" مكثفة قبل الدخول في معمعة مباريات شهر يناير المزدحم.
وتكتسب البطولة أهمية مضاعفة للمدرب تشابي ألونسو، الذي يواجه تحدياً معقداً يبدأ بعبور "ديربي مدريد" الشائك أمام أتلتيكو في موقعة نصف النهائي مساء الخميس المقبل، في اختبار حقيقي لعمق التشكيلة وقدرة الفريق على حصد الألقاب.
الوصول للنهائي المنتظر يوم الأحد 11 يناير -وربما مواجهة الغريم التقليدي برشلونة أو أتلتيك بيلباو- لن يكون مجرد بحث عن كأس جديدة، بل رسالة تأكيد على أن "شخصية البطل" حاضرة في صراع صعب على كل البطولات هذا الموسم، خاصة بعد خسارة الثلاثية المحلية الموسم الماضي لصالح البارسا.
تأكد غياب مبابي
في ضربة موجعة لطموحات ريال مدريد قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن منافسات كأس السوبر الإسباني بالكامل.
وكشفت الصحيفة أن "المعجزة" الطبية التي أملها الجهاز الفني لم تحدث، إذ يعاني الهداف من التواء في ركبة ساقه اليسرى يجعل تواجده في "ديربي" نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد يوم الخميس، أو حتى في النهائي المحتمل، ضرباً من الخيال.
وأوضحت "آس" أن إدارة النادي قررت تفعيل بروتوكول "العلاج التحفظي" والراحة المطلقة، رافصة أي مجازفة، خاصة بعدما تبين أن اللاعب تحامل على إصابته وشارك خلال المباريات الأخيرة وهو ليس في كامل جاهزيته.
ويأتي القرار الاستراتيجي بهدف ضمان عودة مبابي بأفضل "نسخة" ممكنة لمواجهة جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر الفريق أواخر يناير، بدلاً من تفاقم الإصابة في جدة.
كابوس يطارد النجم الفرنسي
لم تكن الانتكاسة الأخيرة التي تحرم كيليان مبابي من "السوبر الإسباني" سوى رأس جبل الجليد لمعاناة بدنية مستمرة، حيث وصفت التقارير حالته بأنها "الإصابة رقم 23" التي دقت ناقوس الخطر داخل أروقة ريال مدريد.
وتشير المعطيات إلى أن النجم الفرنسي كان يخوض صراعاً صامتاً مع الألم منذ 7 ديسمبر الماضي، حيث تحامل على نفسه وخاض 270 دقيقة أمام ألافيس وتالافيرا وإشبيلية وهو فاقد لجاهزيته الكاملة. هذا الإصرار على اللعب دون تعافٍ تام تحول إلى "نصيحة سيئة" دفعت إدارة النادي لاستدعاء الطبيب الموثوق نيكو ميهيتش للواجهة مجدداً، لفرض سياسة "الراحة الإجبارية" وإنهاء حقبة "اللعب بنصف مستواه"، ضماناً لاستعادة النسخة الفتاكة من الهداف الفرنسي.
وأوضح التقرير أن ريال مدريد يتبنى استراتيجية "خطوة بخطوة" دون استعجال، حيث لا يوجد "تاريخ محدد كهدف" لعودته. الأولوية المطلقة حالياً هي "الراحة التامة" لضمان تعافي الركبة بشكل كامل، ليعود اللاعب بنسبة جاهزية 100% بدلاً من اللعب وهو متحامل على إصابته كما حدث مؤخراً.
ولم يحسم بعد إذا كان مبابي سيشارك في المباريات المزدحمة التي تلي السوبر، بداية من ثمن نهائي الكأس (13 يناير)، وليفانتي (17 يناير)، وموناكو (20 يناير)، وفياريال (24 يناير)، وبنفيكا (28 يناير).
الأمل في "جولزالو"
مع غياب "المدفع" الفرنسي، تتجه أنظار ريال مدريد والمدرب تشابي ألونسو صوب البديل الصاعد بقوة "جونزالو جارسيا"، أو كما باتت تلقبه الجماهير ووسائل الإعلام بـ "جولزالو" نظراً لغريزته التهديفية الفتاكة.
الفتى الذي يحتفظ بكرة "الهاتريك" الأخير أمام ريال بيتيس في منزله، بات هو الرهان الأول لتعويض غزارة مبابي التهديفية (29 هدفاً) في موقعة "الديربي" الحامية أمام أتلتيكو مدريد. صاحب الـ 159 هدفاً (في مسيرته الشابة) أثبت أنه ليس مجرد بديل للطوارئ، بل سلاح جاهز تماماً لتحمل المسؤولية وقيادة هجوم "الميرنجي" في أصعب اختبارات السوبر.
