كورتوا حاول تنبيه الحكم .. مشجع لريال مدريد يفارق الحياة في الكلاسيكو وجدل حول سبب وفاته!

روايتان مختلفتان للقصة

رغم مرور 6 أيام على كلاسيكو الجولة الماضية في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، إلا أن تبعاته لا تزال مستمرة، وهذه المرة مع موقف مؤسف وحزين بوفاة أحد المشجعين.

ريال نجح في تحقيق الفوز 2/1 على غريمه الكتالوني بملعب سانتياجو برنابيو، حيث سجل كيليان مبابي الهدف الأول لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، قبل أن يعادل فيرمين لوبيز النتيجة في الدقيقة 38.

وقبل نهاية الشوط بدقيقتين فقط تمكن جود بيلينجهام من تسجيل الثاني في شباك برشلونة، ليضمن بذلك الفوز لفريقه في كلاسيكو محتدم شهد العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

    ركلة جزاء ضائعة

    ريال مدريد أتيحت له فرصة توسيع الفارق في الدقيقة 52 من المباراة من ركلة جزاء، ولكنه فشل في تسجيلها بعدما تصدى لها الحارس فويتشيك شتشيسني ببراعة، ولكن الوضع استمر كما هو عليه ليفوز فريقه في النهاية.

    المباراة شهدت العديد من المناوشات كان أبرزها اعتراض فينيسيوس جونيور على تغييره في الشوط الثاني، وخلافه مع المدرب تشابي ألونسو أمام الكاميرات، ودخوله إلى غرفة الملابس بشكل مباشر بعد التبديل، وهو الموقف الذي اعتذر عنه لاحقًا.

    لامين يامال كذلك صنع حالة من الجدل قبل المباراة بعد اتهامه ريال مدريد بـ"السرقة والشكوى"، ودخل في مناوشات مع داني كارباخال مدافع الميرينجي، وأطلقت جماهير سانتياجو برنابيو صافرات الاستهجان ضده في كل مرة استلم فيها الكرة.

    حادث مؤسف

    ووسط كل ذلك، قال موقع "فوت ميركاتو" عبر شبكة "كوبي" الإسبانية، إن مشجع لريال مدريد تعرض لسكتة قلبية في ملعب سانتياجو برنابيو الأحد الماضي، مما تسبب في حالة شديدة من الصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

    المشجع هو "إيجال برودكين" ويعتبر من أكبر عشاق الميرينجي الشغوفين بالنادي، حيث توفي في لحظة إهدار مبابي لركلة الجزاء التي كانت تعني وصول النتيجة إلى 3/1 لصالح أصحاب الأرض.

    ووفقًا لبعض شهود العيان، فإن العديد من المشجعين صرخوا مطالبين بإيقاف اللعب، بل قام الحارس تيبو كورتوا بالاقتراب من حكم المباراة لتنبيهه ولكن المباراة استمرت بشكل طبيعي.

    ومن جانبه قال ابنه في بيان رسمي:"والدي كان مدريديًا حتى النخاع، نقل شغفه بريال مدريد إلى جميع أفراد العائلة، وكنا نذهب معًا لتشجيع الفريق في كل مباراة".

  • رواية أخرى

    وبعد ظهور هذه الأنباء، قامت بعض الجماهير بالتفاعل سريعًا مع الأمر، وظهرت رواية أخرى تؤكد أن المشجع توفي بشكل طبيعي وما حدث ليس له علاقة بركلة الجزاء التي أضاعها مبابي.

    ووصل الأمر كذلك إلى هجوم على المصدر الذي نقل الخبر بهذه الطريقة، حيث يميل البعض إلى أن الوفاة كانت طبيعية ولا علاقة لها بما جرى على أرض الملعب.

    وبشكل عام، شهد الحادث حالة من التعاطف والتضامن مع المشجع الذي فقد حياته بمدرجات البرنابيو وهو يدعم ناديه المفضل حتى آخر لحظة.

  • ما هو القادم لريال مدريد وبرشلونة؟

    ريال مدريد، الذي يحتل صدارة الترتيب العام لدوري الأبطال، متساويًا في النقاط مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وإنتر وآرسنال بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وها هو يبتعد بصدارة الليجا، فيستعد لمباريات مهمة قبل نهاية 2025.

    ينتظر فريق المدرب تشابي ألونسو جدول مباريات مزدحم وحاسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، يستهله "الميرينجي" بمواجهة قوية على أرضه أمام فالنسيا في 1 نوفمبر، قبل أن يرحل لمواجهة ليفربول في قمة أوروبية مرتقبة يوم 9 نوفمبر. ويستكمل الفريق الأبيض مشواره بلقاءات هامة ضد رايو فاليكانو وإلتشي وأوليمبياكوس.

    ويشهد شهر ديسمبر صدامات من العيار الثقيل، أبرزها استضافة مانشستر سيتي في 14 ديسمبر، ومواجهة سيلتا فيجو، قبل أن يختتم العام بمباريات ضد ألافيس ومواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام إشبيلية.

    أما برشلونة فهو  يُعاني من مشاكل عديدة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أثرت على مستواه في كثير من المباريات، محليًا وقاريًا. أبرز هذه المشاكل؛ هي الإصابات العديدة التي ضربت أبرز النجوم الأساسيين، علمًا بأن النادي الكتالوني يعاني من غياب "داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وجافي ومارك أندريه تير شتيجن ورافينيا وأندرياس كريستينسن وجوان جارسيا".

    بعد الفوز على أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب العام، وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا، على تأهُل أصحاب المراكز الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري، إلى ثمن النهائي بشكلٍ مباشر؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الرابع والعشرين مواجهات الملحق (ذهاب وإياب).

    وفي الدوري، فقد ابتعد برشلونة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد في سباق الصدارة، حيث رفع الميرنجي رصيده إلى 27 نقطة من 10 مباريات (سقط في مباراة واحدة أمام أتلتيكو مدريد)، أما البارسا فقد خسر مباراتين (ريال مدريد وإشبيلية) وتعادل أمام رايو فاييكانو، مع 7 انتصارات.

    عقب الكلاسيكو، يواجه نادي برشلونة جدولاً مزدحماً وحاسماً خلال شهر نوفمبر 2025، حيث سيخوض الفريق ست مباريات مقسمة بين المنافسات المحلية والأوروبية.

    على صعيد الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أربع مباريات، يبدأها باستضافة إلتشي، ثم يحل ضيفاً على سيلتا فيجو.

    وفي وقت لاحق من الشهر، يعود الفريق لاستقبال خصمين على أرضه، هما أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس.

    أما في دوري أبطال أوروبا، فتنتظر برشلونة مواجهتان قويتان خارج ملعبه، حيث يسافر لملاقاة كلوب بروج ثم تشيلسي.

