مبابي يُرسل رسالة قوية.. الكرة الذهبية في متناول اليد وريال مدريد لا يُقهر في الأبطال!

الملكي على طريق مفتوح نحو السادسة عشر!

بعد بداية موسم أوروبي باهتة، انفجر ريال مدريد في وجه مانشستر سيتي، ليؤكد مجددًا هيمنته القارية.

اللحظة الحاسمة في انتصار ريال مدريد على مانشستر سيتي كانت عندما احتفل كيليان مبابي بهدفه بابتسامة عريضة، ناظرًا إلى المكان الذي انزلق فيه جوسكو جفارديول - أحد أفضل المدافعين في العالم - قبل أن يسكن الكرة الشباك. مبابي كان يعلم أنه فعل شيئًا استثنائيًا، وكان عليه أن يُظهر ذلك.

مبابي، صاحب الـ 357 هدفًا في مسيرته، ثلاثة منها في نهائي كأس عالم واحد، ليس غريبًا عن المسرح الكبير ولا يرتعد عند الوصول إليه. بل على العكس، مبابي، وخاصةً مبابي السعيد، هو اللاعب المثالي للمباريات الكبيرة. هل تحتاج إلى شخص يقود فريقك لتجاوز عقبة مانشستر سيتي والوصول إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال بعد بداية موسم مُخيبة؟ الحل هو هذا اللاعب البالغ قيمته 150 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يوم الأربعاء، ظهر مبابي في قمة مستواه. قد يبدو أداؤه سريعًا ومُختصرًا، تمريراته غير دقيقة أحيانًا، ولمساته تتعثر في بعض الأحيان، لكن عندما اشتدت الحاجة، كان حاضرًا بقوة. خمس تسديدات، خمس على المرمى، ثلاثة أهداف، جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بشكل عام، استمتع مبابي بأول ليلة أوروبية كبيرة له بقميص مدريد. بعد أن خيب الآمال في مباريات الكلاسيكو وظهرت علامات استفهام حول بدايته البطيئة في إسبانيا، ها هو مبابي ينفجر بكل قوته، ليثبت أنه بوجوده في قلب الهجوم، لا يزال "لوس بلانكوس" - رغم الإصابات ونقص العمق المعتاد - مرشحًا قويًا للفوز بدوري الأبطال.