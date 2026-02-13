ما هو مستقبل روبرتو دي زيربي؟ انهيار مرسيليا يشير إلى أن مدرب برايتون السابق غير مؤهل لإدارة فرق النخبة

لم يتمكن دي زيربي من معرفة سبب التقلبات في أداء فريقه. في أسبوع ما، بدا الفريق وكأنه قادر على الفوز ببطولة العالم، وفي الأسبوع التالي، بدا عاجزًا تمامًا.
قال دي زيربي بعد خسارة محبطة للغاية على أرضه أمام نانت في 4 يناير: "أود أن أفهم لماذا نمر هنا في مرسيليا بهذه التقلبات المستمرة، هذه الصعود والهبوط. هذه هي موسمي الثاني عشر كمدرب، لكن اليوم عليك أن تكون أخصائيًا نفسيًا أكثر من كونك مدربًا". هذا الدور الأخير هو بالتأكيد دور لا يناسب دي زيربي.
قد يكون دقيقًا في نهجه تجاه المباريات، لكنه نادرًا ما يكون هادئًا ومتزنًا، خاصة عند التعامل مع اللاعبين. في الواقع، من المثير للاهتمام أن آدم لالانا، الجناح السابق لليفربول، كشف عند مقارنة دي زيربي بكلوب أنه كان يضطر في كثير من الأحيان إلى إخبار زملائه في برايتون ألا يأخذوا على محمل الجد ما يقال لهم في ملعب التدريب. كان يقول لهم: "لا تقلقوا، إنه يقصد الخير".
لا شك في إرادة دي زيربي للفوز، كما أن شدته هي أحد العوامل التي تجعل فرقه تستحق المشاهدة، لكن الانطباع السائد عنه هو أنه شخص لم يحقق التوازن الصحيح بين العاطفة والهدوء. في هذا السياق، يشبه إلى حد ما أنطونيو كونتي - لكن دون ألقاب الدوري. وهذا النقص في النجاح هو السبب في أن الكثير من الناس ينتقدون دي زيربي وأساليبه بشكل متزايد.
"الثقة بالنفس هي صفة جيدة، لكننا هنا نتعامل مع شخصية متعجرفة للغاية"، قال كريستوف دوغاري، مهاجم مرسيليا وفرنسا السابق، لـ RMC Sport. "لقد درب ساسولو وبرايتون، لكنه يتحدث كما لو أنه فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين".
بعد أن كان لديه آمال كبيرة في دي زيربي عند وصوله إلى فيلودروم، يعتقد دوغاري الآن أن المدرب البالغ من العمر 46 عامًا قد تبين أنه "مبالغ في تقديره"، و"مدرب متوسط" وسيئ في إدارة اللاعبين، ويكافح من أجل التأثير على المباريات بتبديلاته.
بالطبع، من غير المرجح أن تمنع مثل هذه المراجعة اللاذعة دي زيربي من الحصول على وظيفة أخرى قريبًا. لقد غادر فيلودروم بالفعل بأفضل نسبة فوز (57) بين جميع مدربي مرسيليا منذ مطلع القرن، بينما كان بيير-إيميريك أوباميانغ من بين العديد من اللاعبين الذين أشادوا بالإيطالي. كتب المهاجم المخضرم على وسائل التواصل الاجتماعي: "من تجربتي، أعلم أنك لا تجد مدربًا مثلك كل يوم".
دي زيربي هو بالتأكيد شخص نادر، شخصية فريدة من نوعها تتمتع بالقدرة على جعل الفرق تلعب كرة قدم جميلة - وسريعة. لهذا السبب، لا يزال لديه الكثير من المعجبين في إيطاليا وإنجلترا، ومن المرجح أن يكون على قائمة توتنهام المختصرة لخلافة توماس فرانك كمدرب.
ومع ذلك، إذا كان وقت قضاه في مرسيليا قد علمنا شيئًا، فهو أنه أينما ذهب بعد ذلك، فمن المحتمل ألا يكون ذلك لفترة طويلة.