AFCON Trophy
مصعب صلاح

ما موعد كأس أمم إفريقيا 2027 القادمة؟ وأين تُقام؟

تعرف على موعد بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة بعد نهاية نسخة المغرب 2025

لم تكد تهدأ أصوات الاحتفالات في ملاعب المملكة المغربية بعد الختام التاريخي لنسخة كأس أمم أفريقيا 2025، حتى بدأت الأنظار تتجه بشغف نحو المستقبل.

المغرب وضعت معايير غير مسبوقة للنجاح؛ حيث شهدت حضوراً جماهيرياً قياسياً، وسجلت طفرة تنظيمية وتجارية جعلتها النسخة الأنجح في تاريخ القارة، مما يضع ضغوطاً إيجابية على النسخة القادمة لمواصلة هذا الزخم العالمي.

وتستعد القارة السمراء لحدث كروي تاريخي في عام 2027، حيث تُقام النسخة السادسة والثلاثون من بطولة كأس أمم أفريقيا. تأتي هذه النسخة محملة بالعديد من الأرقام القياسية والتغييرات الجوهرية التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مما يجعلها محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

وفي التقرير الآتي من جول نستعرض موعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، البلدان المنظمة، طريقة التأهل للبطولة وكل ما تريد معرفته.

  • ما موعد كأس أمم إفريقيا 2027؟

    أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في 17 يناير 2025، عن قرار رسمي بتأجيل انطلاق البطولة إلى أغسطس 2027، بعد أن كان من المقرر إقامتها في فبراير من نفس العام.

    وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لسببين؛ الأول هو تزامنها مع احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس كأس أمم أفريقيا، والثاني هو كونها النسخة الأخيرة التي تُقام في الأعوام الفردية. فقد قرر "الكاف" في ديسمبر 2025 تحويل البطولة لتُقام كل أربع سنوات (نظام رباعي) اعتباراً من عام 2028.

  • أين تُقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2027؟

    لأول مرة في تاريخ المسابقة، ستُقام البطولة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول وهي: كينيا، أوغندا، وتنزانيا. ويعد هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي تستضيفه منطقة "سيكافا" (شرق ووسط أفريقيا) منذ ما يقرب من خمسة عقود، وتحديداً منذ نسخة إثيوبيا عام 1976.

    وكان "الكاف" قد حسم قرار الاستضافة في 27 سبتمبر 2023، بعد مفاضلة بين عدة ملفات، ليقع الاختيار على الملف الثلاثي لشرق أفريقيا لتعزيز التنمية الرياضية في المنطقة.

    الحدثالموعدالبلدان المنظمة
    كأس أمم إفريقيا 2027أغسطس 2027كينيا - أوغندا - تنزانيا

  • ما موعد التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2027 القادمة؟

    من المقرر أن تنطلق رحلة المنتخبات نحو البطولة عبر التصفيات التي ستُقام خلال فترات التوقف الدولي للفيفا عام 2026 وفق الجدول الآتي:

    مارس 2026: الدور التمهيدي.

    سبتمبر وأكتوبر 2026: الجولات من الأولى إلى الرابعة.

    نوفمبر 2026: الجولتان الخامسة والسادسة.

    أما فيما يخص الملاعب، فمن المتوقع أن تُقام البطولة في 10 مدن مستضيفة لضمان تمثيل وطني واسع، وهي:

    كينيا: نيروبي، إلدوريت، وكاكاميغا.

    تنزانيا: دار السلام، أروندشا، دودوما، وزنجبار.

    أوغندا: كامبالا، ليرا، وهويما.

  • ما نظام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2027 القادمة؟

    تسلك المنتخبات الأفريقية طريقاً طويلاً للوصول إلى النهائيات، حيث تبدأ الرحلة بـ الدور التمهيدي الذي جمع المنتخبات الأقل تصنيفاً وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). أقيم هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، وأسفر عن تأهل أربعة منتخبات وهي: تشاد، إسواتيني، ليبيريا، وجنوب السودان، لتنضم إلى 44 منتخباً تأهلت مباشرة إلى المرحلة التالية.

    أما دور المجموعات، فقد شهد مشاركة 48 منتخباً تم تقسيمها إلى 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة فرق. تم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات (أوعية) بناءً على تصنيف الفيفا، لضمان توازن المنافسة وتأهل الأجدر لتمثيل القارة في المحفل الختامي بشرق أفريقيا.

0