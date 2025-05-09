ما موعد بداية الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026..

دائمًا ما يترقب مشجعو كرة القدم حول العالم انطلاق إحدى أهم البطولات في عالم الساحرة المستديرة وهي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد موسم مميز ومثير حفل بالمفاجآت في مسابقة 2024-2025، آن الأوان ليتطلع الكل إلى المسابقة المرتقبة في 2025-2026.

مع تنامي الصراع بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من ناحية، وكبار أوروبا من الأندية من أجل مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لا يبدو مردوده جيدًا من ناحية الاتحادات القارية والمحلية بل والاتحاد الدولي، تم اقتراح نظام جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، أهم البطولات على مستوى الأندية.

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في السطور التالية نشتعرض لكم موعد بداية الموسم الجديد من ذات الأذنين، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026