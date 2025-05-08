ما موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2025-2026؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026..

تعد بطولة الدوري الإسباني واحدة من البطولات الجماهيرية الكبرى على الصعيد الأوروبي، ويتنافس دائمًا العملاقان ريال مدريد وبرشلونة على اللقب إضافة إلى أندية أخرى تتنافس بين الحين والآخر على رأسهم أتلتيكو مدريد.

موسم 2024-2025 يشهد حتى الآن منافسة استثنائية بين كل من برشلونة وريال مدريد مع وصول الفريقين إلى الأمتار الأخيرة في موسم معقد شهد العديد من التقلبات.

ومع اقتراب نهاية الموسم المثير، تعرف على موعد بداية الدوري الإسباني 2025-2026، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت إلى الدوري الإسباني؟.