ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر واستقلال طهران في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر واستقلال طهران في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

يواجه النصر نظيره استقلال طهران الإيراني ضمن مباريات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب "الأول بارك".

واحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 برصيد 17 نقطة بينما احتل استقلال طهران المركز السادس في المجموعة برصيد 9 نقاط وتمكن من الصعود.

والتقى الفريقان في ذهاب دور الـ 16 على ملعب أزادي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي ليتم إرجاء الحسم لجولة الإياب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالتأكيد يرغب المشجعون النصراويون في حضور المباراة، وفي التقرير التالي نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر واستقلال طهران في إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.