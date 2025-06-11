ما صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية لليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2025، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا آنفيلد...

تحول نادي ليفربول الإنجليزي إلى قوة لا يستهان بها سواء في كرة القدم الإنجليزية أو في أوروبا، وذلك بعدما حقق العديد من البطولات محليًا وأوروبيًا تحت قيادة الألماني يورجن كلوب ويكمل مسيرته المدرب الهولندي المتألق أرني سلوت..

ويستهدف الريدز دائمًا تدعيم صفوفه، للاستمرار في المنافسة على الألقاب، خاصة وأنه حامل لقب الدوري الإنجليزي 2024-2025، ودخل سوق الانتقالات الصيفية 2025 بهذه الوضعية.

وفي هذا التقرير من "جول.كوم" نستعرض معكم الصفقات التي يتعاقد معها ليفربول في صيف 2025، والراحلين عن صفوف "الريدز".