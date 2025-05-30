ما صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2025، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة سانتياجو برنابيو..

شهد موسم 2024-2025، العديد من الإخفاقات لنادي ريال مدريد، بعد فقدان لقب الدوري الإسباني، ولقب كاس السوبر الإسباني وكأس الملك الإسباني أمام نفس الخصم برشلونة، وتقديم مستويات سيئة في دوري أبطال أوروبا والخروج أمام آرسنال.

وتسعى إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، للخروج من تلك الإخفاقات في الموسم الجديد، والعودة على النجاحات يبدأ من تدعيم صفوف الفريق للحفاظ على قوامه بأفضل حال وقد بدأ الميرنجي باكرًا بالفعل بالمدرب تشابي ألونسو لقيادة طموحات الفريق بدءًا من كأس العالم للأندية.

وسينتظر عشاق الميرينجي، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، لمواصلة المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2024-2025، من اللاعبون الذين تعاقد معهم الفريق الملكي ومن الراحلون؟.