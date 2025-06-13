ما صفقات إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية لإنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية 2025، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا ملعب جيوسيبي مياتزا...

يريد نادي إنتر ميلان الوصول لمستوى عالٍ يخوله لخوض الموسم المقبل بأفضل شكل ممكن، من أجل تمثيل إيطاليا بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ومحاولة إحراز الألقاب المحلية.

ويستهدف النيراتزوري دائمًا تدعيم صفوفه، للاستمرار في المنافسة على الألقاب، خاصة وأنه يريد البناء على وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ودخل سوق الانتقالات الصيفية 2025 بهذه الوضعية.

وفي هذا التقرير من "جول.كوم" نستعرض معكم الصفقات التي يتعاقد معها إنتر ميلان في صيف 2025، والراحلين عن صفوف "النيراتزوري".