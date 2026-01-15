Al Nassr v Al-Ahli Saudi FC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

ما صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2026، ومن يتم التعاقد معهم لدعم قلعة الكؤوس؟

يطمح الأهلي في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الفريق فيما تبقى من الموسم الذي لم يقدم فيه الراقي الأداء المنتظر في كل البطولات لكنه يسعى لتصحيح المسار، والعودة إلى المنافسة بشكل أكثر شراسة في الجزء الثاني من الموسم.

وارتبطت العديد من الأسماء بالانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي 2026، كذلك هنا العديد من الأسماء المرشحة للخروج من صفوف الراقي وعلى رأسهم إنزو ميلوت.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي 2026، ومن رحل عن صفوف الراقي.

  • ما صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي 2025؟

    نجح الأهلي في التعاقد مع ريكاردو ماتياس، لاعب إنتر ناسيونال البرازيلي، ليصبح أول صفقات قلعة الكؤوس في ميركاتو الشتاء.

    -
    اللاعبالفريققيمة الصفقة
    ريكاردو ماتياسإنترناسيونال10 مليون يورو
    • إعلان

  • من رحل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي 2025؟

    حتى الآن رحل عن الأهلي، أيمن فلاتة، الذي انضم إلى نادي نيوم على سبيل الإعارة.

    اللاعبالفريققيمة الصفقة
    أيمن فلاتةنيومإعارة
دوري روشن السعودي
الخلود crest
الخلود
الخلود
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
0