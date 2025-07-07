ما تفاصيل معسكر ومباريات الأهلي السعودي التحضيرية للموسم الجديد 2025-2026؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الأهلي السعودي للموسم الجديد 2025-2026، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

عاش الأهلي، موسمًا مميزًا في الموسم الماضي عندما حقق دوري أبطال آسيا للنخبة، وسيهدف في الموسم الجديد 2025-2026، لمواصلة التطور والاستمرار على منصات التتويج.

وسيواصل الراقي، العمل الشاق لتلبية طموحات الجماهير بتحقيق البطولات، وعلى رأسها الحفاظ على اللقب الآسيوي، والفوز بلقب دوري روشن الغائب منذ فترة عن خزائن قلعة الكؤوس، وسيبدأ الاستعداد بداية من التدعيمات المميزة والمباريات الودية القوية، قبل انطلاق الموسم بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي 2025-2026، في أواخر شهر أغسطس 2025، وحتى تلك الفترة، سيكون على الأهلي الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.