"ما تحلم به" - أليكس أوكسلايد-تشامبرلين يسجل هدف الفوز المذهل في الوقت المحتسب بدل الضائع في أول مباراة له مع سلتيك

لم يضيع أوكسليد-تشامبرلين أي وقت في كسب حب جماهير باركهيد، حيث قدم أداءً رائعًا ليخطف ثلاث نقاط من بين أنياب تعادل محبط. دخل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في الدقيقة 78 كبديل في أول مباراة له منذ مايو الماضي، ولم يلمس الكرة سوى 14 مرة، لكن إحداها كانت حاسمة.

بدا أن سلتيك، حامل اللقب، على وشك خسارة نقاط حاسمة أمام الفريق الذي يحتل المركز الأخير في الدوري. فقد أُحبطت محاولاتهم مرارًا وتكرارًا بفضل الأداء الملهم لحارس مرمى ليفينغستون جيروم براير، الذي أنقذ مرماه تسع مرات ليحافظ على التعادل. لكن في الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل أوكسلايد-تشامبرلين هدفًا رائعًا ليضمن الفوز 2-1.

لم يقتصر دور الهدف على إنقاذ موقف سلتيك فحسب، بل غيّر بشكل كبير من شكل سباق اللقب في الدوري الممتاز. مع تعثر رينجرز في التعادل 1-1 مع موثرويل، نقل هدف أوكسلايد-تشامبرلين فريق مارتن أونيل إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن منافسه من غلاسكو، وقلص الفارق مع متصدر الدوري هارتس إلى ست نقاط فقط، مع احتفاظ سلتيك بمباراة مؤجلة على كلا الفريقين.