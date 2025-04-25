ما القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

يترقب جمهور كرة القدم نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 حينما يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعب لا كارتوخا.

الكلاسيكو يتكرر في نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ 11 عامًا وتحديدًا في 2014 حينما فاز ريال مدريد بهدفين لهدف نظيف وحقق اللقب.

ووصل ريال مدريد أولًا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على ريال سوسييداد بنتيجة 5-4 مجموع المباراتين، ثم نجح برشلونة في إقصاء أتلتيكو بالنتيجة ذاتها.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.