ما القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره باختاكور الأوزبكي ضمن مباريات في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب "باختاكور المركزي".

وحجز الهلال، مقعده في دور الـ 16 بعد تصدره مجموعات البطولة برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وستأمل كتيبة الموج الأزرق مصالحة الجماهير، عقب تراجع النتائج في بطولة الدوري، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة الآسيوية.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟