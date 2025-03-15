ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

مباراة قوية قد تحسم مصير بطولة كاملة يدخلها كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة حين يتواجهان في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني 2024-2025 على ملعب الرياض آير متروبوليتانو.

يخوض برشلونة، المباراة بهدف تحقيق لقب هذا الموسم الذي يشهد تألقه بشكل لافت، ويطمح لعبور عقبة أتلتيكو مدريد الثالث والتتويج بلقب ينتظره جمهور البلوجرانا تحت قيادة هانزي فليك.

بينما يهدف أتلتيكو مدريد لتخطي الهزيمة المرة أمام ريال مدريد والإقصاء من دوري أبطال أوروبا بسيناريو دراماتيكي بركلات الترجيح وأيضًا لمصالحة الأنصار بعد التعثر في الجولة الماضية.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟