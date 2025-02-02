ما القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يواجه الأهلي نظيره السد القطري ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب "جاسم بن حمد".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 برصيد 16نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما يحتل السد المركز الرابع في المجموعة برصيد 12 نقطة.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟