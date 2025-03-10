ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يتجدد اللقاء مرة أخرى في قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي، وهذه المرة في الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري 2024-2025، على استاد القاهرة الدولي، في سهرة رمضانية لعشاق الكرة المصرية.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، وبشعار لا بديل عن الفوز، خاصة مع بداية المرحلة النهائية من الدوري المصري، وكل فريق يريد زيادة حظوظه في تحقيق اللقب.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث ومعه 32 نقطة.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟