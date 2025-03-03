ما القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الريان القطري ضمن مباريات في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب "أحمد بن علي".

وحجز الأهلي، مقعده في دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني مجموعات البطولة برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المصتدر، وستأمل كتيبة الراقي مواصلة النتائج الجيدة، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة الآسيوية.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟