ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريان في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل ملعب الإنماء، مباراة هامة وقوية تجمع الأهلي أمام الريان، في إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وحجز الأهلي، مقعده في دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني مجموعات البطولة برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما احتل الريان، المركز السابع برصيد 8 نقاط.

وانتهت مباراة الذهاب، بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وستأمل كتيبة الراقي، الخروج بنتيجة إيجابية، للعبور إلى الدور القادم من البطولة.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريان في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟