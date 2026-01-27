ماينان أم ديماركو، لوكاتيلي أم معجزة ميسياس؟ أفضل 11 لاعبًا في الجولة 22 من الدوري الإيطالي

تقدم إنتر على ميلان، وانتهت المباراة المؤجلة بين روما والروسونيري بالتعادل 1-1، بينما سيطر يوفنتوس على نابولي: هذه كانت النقاط الثلاث الكبرى في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

من هم أبطال الجولة؟ ماينان أنقذ ميلان مرة أخرى من كارثة كبيرة، ديماركو دخل الملعب من مقاعد البدلاء وقدم مساهمة رائعة، دوفيكاس تألق في فوز كومو 6-0 على تورينو، لوكاتيلي حصل مرة أخرى على تصفيق جماهير أليانز ستاديوم.

إليكم أفضل 11 لاعبًا في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، التي بدأت بمباراة إنتر - بيزا 6-2 وانتهت بمباراة فيرونا - أودينيزي 1-3.

Getty/Goal