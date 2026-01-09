FBL-ITA-SERIEA-MILAN-GENOAAFP
أحمد فرهود

كلمات مشينة .. مايك مينيان يهين حكم مواجهة جنوى بـ"والدته" وميلان قد يفقده طويلًا

تصرف غريب من حارس ميلان المخضرم..

يواجه الفرنسي مايك مينيان، حارس مرمى العملاق الإيطالي ميلان، ورطة حقيقة في الوقت الحالي؛ وذلك على خلفية المواجهة ضد نادي جنوى، مساء أمس الخميس.

ميلان سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام جنوى، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!
  • SS Lazio v AC Milan - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    مقطع فيديو صادم لحارس ميلان مع حكم مباراة جنوى

    وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو "صادم" للفرنسي مايك مينيان، حارس مرمى فريق ميلان الأول لكرة القدم، مع الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني؛ بعد إطلاقه صافرة نهاية المواجهة ضد نادي جنوى، ضمن منافسات الدوري المحلي.

    هذا المقطع تم التقاطه من كاميرا الحكم نفسه؛ حيث أظهر مينيان وهو يحاول الاعتداء عليه، مع توجيه بعض الألفاظ "المشينة" ضده.

    تصرفات الحارس الفرنسي؛ جاءت على خلفية اعتراضاته على قرارات مارياني في مباراة ميلان وجنوى، ومنها إشهار الكارت الأصفر له في الدقيقة 90+7.

    stc tv Serie A GOALGetty/Goal

    • إعلان

  • كلمات مايك مينيان "المشينة" لحكم مباراة ميلان وجنوى

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. اتضح في مقطع الفيديو - سالف الذكر -، تفاصيل الكلمات "المشينة" التي وجهها الفرنسي مايك مينيان، حارس مرمى فريق ميلان الأول لكرة القدم، إلى الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني؛ بعد إطلاقه صافرة نهاية المواجهة ضد نادي جنوى، ضمن منافسات الدوري المحلي.

    مينيان قال للحكم، حسب ما ظهر في المقطع: "تبًا لوالدتك.. يا ابن العاهرة"؛ وهو الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا، في الشارع الرياضي الإيطالي.

    وبات من المرجح جدًا، أن يتعرض الحارس الفرنسي لعقوبة قاسية بسبب هذا المقطع؛ وبالتالي قد يغيب عن فريقه ميلان، لعديد المباريات.

  • AC Milan v Paris Saint-Germain: Group F - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    مسيرة مايك مينيان مع عالم الساحرة المستديرة

    الحارس الفرنسي المخضرم مايك مينيان البالغ من العمر 30 سنة، بدأ مسيرته في العملاق المحلي باريس سان جيرمان؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2013.

    وبعد عامين.. انتقل مينيان من الفريق الباريسي إلى نادي ليل الفرنسي؛ حيث تألق معه بشكلٍ كبير للغاية، على مدار 6 سنوات كاملة.

    ونجح العملاق الإيطالي ميلان، في شراء عقد الحارس الفرنسي من ليل، في صيف عام 2021؛ مقابل 16.4 مليون يورو.

    ومنذ الانضمام إلى ميلان.. لعب مايك مينيان 184 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ حيث استقبل خلالها 187 هدفًا، مع الحفاظ على نظافة شباكه 69 مرة.

    ويرتبط مينيان بعقدٍ مع فريق ميلان الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ حيث دخل "الفترة الحرة" بشكلٍ رسمي، مطلع يناير الجاري.

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-GENOAAFP

    مشوار ميلان في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق ميلان الأول لكرة القدم يعيش موسمًا سيئًا للغاية في 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي المخضرم ماسيميليانو أليجري؛ رغم المنافسة القوية حتى الآن، على لقب الدوري المحلي.

    وودع ميلان الذي لا يُشارك في أي بطولة أوروبية، خلال الموسم الرياضي الحالي، مسابقة كأس إيطاليا من دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد الخسارة ضد لاتسيو، بهدف مقابل لا شيء.

    كما خسر ميلان، لقب كأس السوبر الإيطالي؛ في أعقاب سقوطه (0-2) أمام نابولي، في دور نصف النهائي.

    أما في مسابقة الدوري الإيطالي.. يحتل ميلان "المركز الثاني" في جدول الترتيب؛ برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، حتى الآن.

    ويبتعد ميلان بفارق 3 نقاط، عن فريق نابولي الأول لكرة القدم، صاحب "صدارة" الدوري الإيطالي 2025-2026.

الدوري الإيطالي
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
ميلان crest
ميلان
ميلان
الدوري الإيطالي
جنوى crest
جنوى
جنوى
كالياري crest
كالياري
كالياري
0